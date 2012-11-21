به گزارش خبرگزاری مهر، نوروبلاستوم نوعی سرطان بدخیم در کودکان است که اغلب به دلیل دوز زیاد داروهای شیمی درمانی که برای درمان لازم هستند، موجب بروز مشکلاتی در کودکان مبتلا به این نوع سرطان می شود. از این رو دانشمندان در تلاش هستند تا راهی برای کاهش میزان دوز مصرفی داروهای شیمی درمانی ارائه کنند.

به تازگی محققان دانشگاه نیوساوت ولز نانو ذره غیرسمی ساخته‌اند که می‌تواند اکسید نیتریک (NO) را به سلول‌های سرطانی خاص حمل و در آنجا آزاد کند.

دانشمندان می‌گویند در این شیوه، نانو ذرهNO به سلول‌های سرطانی تزریق و سپس داروی شیمی درمانی به سلول های نوروبلاستومی داده شد و موجب شد که میزان داروی شیمی درمانی مورد نیاز به یک پنجم کاهش یابد.

با افزایش تاثیر داروهای شیمی درمانی به این شیوه می‌توان به طور چشمگیری عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی را برای بافت‌های سالم اطراف تومور کاهش داد.

تاثیر هم‌افزایی بین اکسید نیتریک و داروهای شیمی درمانی در خطوط سلولی دیگر سرطان‌ها نیز گزارش شده بود اما ترکیبات حامل، سمی بودند و ثبات بسیار ضعیف و یا عمر مفید کوتاهی داشتند.

نانو ذره غیررسمی که محققان دانشگاه نیوساوت ساختند عمر مفید آنها را از 2 روز به بیش از 2 هفته افزایش داده است.

اکسید نیتریک یک مولکول سیگنال 10 سلولی مهم است که در فرآیندهای فیزیکی و ذهنی زیادی حضور دارد و کمبود آن می تواند افزایش حساسیت نسبت به سرطان، دیابت، فیبروز کبدی، بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های تحلیل عصبی مرتبط شود.

این محققان می‌گویند اگر بتوانیم اکسید نیتریک را در این نانو ذرات احیا کنیم این امر می‌تواند برای تمامی بیماری‌هایی که دچار کمبودNO هستند از جمله دیابت و تحلیل عصبی مفید واقع شود.

یافته‌های این پژوهش در بررسی‌های آزمایشگاهی در نشریه Chemical Communications منتشر شده است.