تدابیر ارزی تیم اقتصادی دولت جواب داد/ جلوگیری از ورود کالاهای بنجل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با قدردانی از تعامل، همفکری و همکاری اصناف با دولت گفت: قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت با تداوم این جلسات، بیش از گذشته از نظرات و دیدگاه های صنوف و مجامع صنفی برای تنظیم بازار بهره می گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در روزهای اخیر قیمت ها در مورد ارز، کالاهای در حال عرضه در بورس، حوزه تولید و بازار روند کاهشی داشته خطاب به اصناف گفت: سهم و نقش شما در ایجاد چنین شرایطی، کاملا پدیدار و آشکار است که پس از آغاز در حوزه های مختلف اقتصاد شاهد بهبود وضعیت کالا و قیمت ها هستیم.

وی با بیان اینکه ارز سرچشمه تمام اثراتی بوده که در ماه های گذشته بر اقتصاد کشور پدیدار شده بود، گفت: آثار آن به تدریج در حوزه کالاهای پایه مانند شمش، پتروشیمی، آلومینیم و درادامه تولید و توزیع پدیدار است.

غضنفری تصریح کرد: اگر این همکاری و تعاملات ادامه پیدا کند، به نظر می رسد که در هفته های آینده شاهد بهبود و کاهش بیشتر باشیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت، افزود: جامعه اصناف و تشکل های صنفی در طبقه بندی کالاها می توانند به دو شکل به ما کمک کنند، یکی اینکه در گروه اول، دوم و یا سوم نقش نظارتی و تامین کالا را برعهده گیرند و دیگر اینکه مدیریت بازار و برنامه ریزی برای بازار دیگر محوری است که اصناف می توانند از این طریق تعامل خود را با متولیان بازار تداوم بخشند.

وی با اشاره براینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته از همفکری، مشورت و اظهارنظر اصناف، اتحادیه ها و مجامع صنفی ازطریق برگزاری نشست های هم اندیشی استفاده می کند، افزود: این جلسات یک سطح از همفکری و همکاری است که هر چند هفته یکبار برگزار می شود و تداوم نیز خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره نحوه تعامل بیشتر با اصناف در مورد اولویت بندی کالاها گفت: این همفکری مبنی بر این است که از همکاری اصناف در گروه اول کالاها شامل اقلام اساسی و مایحتاج مردم چگونه بهره بریم و دیگر اینکه در گروه دوم که کالاهای وارداتی و تولیدی با ارز مبادله ای است، اصناف چه نقشی را می توانند برعهده گیرند.

غضنفری افزود: درست است که گروه یک و دو در سبد هزینه ها نقش مهمی دارد، اما به لحاظ تعداد اقلام محدود بوده، اصل و قاطبه گروه سه کالاها است و اینکه در این خصوص از اصناف چه کمکی بگیریم.

وی در ادامه از رصد تامین، توزیع، موجودی، بازرسی و نظارت و شکایت های مردمی به عنوان وظایف و تکالیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نام برد و بیان داشت: اصناف و اتحادیه ها دراین خصوص به خوبی می توانند به ما کمک کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: به بیانی دیگر اتحادیه های کشوری تخصصی می توانند به ما بگویند که موجودی دربازار چگونه است؟ سیستم توزیع به درستی عمل می کند یا نه و یا اینکه لازم است که در کف بازار یک سری بازرسی ها انجام شود.

غضنفری با یبان این جمله که اصناف همیشه در مشکلات مرد میدان بوده اند و هیچگاه دولت، حاکمیت و نظام را تنها نگذاشته اند، افزود: در مورد گروه کالایی و اینکه در این خصوص چطور می توان بهتر عمل کرد و همچنین حوزه بازرسی و نظارت، اصناف می توانند به ما کمک کنند.

وی همچنین درباره اولویت بندی کالاها گفت: کالاهای وارداتی، صادراتی و تحت نظارت و بازرسی هر کدام جداگانه به 3 دسته تقسیم می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در جلسه، اظهار داشت: آنچه مربوط به این سازمان می شود حوزه بازرسی و نظارت است. با توجه به اینکه 7 هزار قلم کالا در سطح بازار داریم طبیعی است که بخشی از این کالاها که از درجه اهمیت بیشتری در نظام عرضه و تقاضا برخوردار هستند باید مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند.

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی اقلام مهم حدود 70 درصد هزینه خانوار و زندگی مردم را در برمی گیرند، گفت: فهرست این گروه از کالاها هم ممکن است حدود 20 تا 30 قلم باشد که اولویت اول کنترل و نظارت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

وی با بیان اینکه اولویت در گروه بندی های صادرات، واردات و نظارت با هم کمی متفاوت است، افزود: در مورد واردات و صادرات تدابیر جداگانه ای اندیشیده شده و برای هر کدام تصمیمات خاصی گرفته شده است.

غضنفری گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد 3 گروه از کالاها وظایف متفاوتی دارد به نحوی که در مورد برخی کالاها وظیفه کنترل شدید را عهده دار است، به نحوی که در مورد برخی کالاها باید مراقبت و کنترل شدید را داشته باشد، در مورد برخی اقلام تا حدی مراقبت کند و گروه سوم کالاها نیز به فضای کسب و کار و عرضه و تقاضا باز می گردد.

وی ادامه داد: در واردات کالاها به 3 خانواده تقسیم می شوند، خانواده اول شامل مواد غذایی و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق می گیرد و باید در شبکه شناخته شده توزیع شود. خانواده دوم مواد خام، مواد اولیه تولید، قطعات و لوازم تولیدی ماشین آلات تولیدی خط تولید است که گروه های 3 تا 9 را در خود جای می دهد و تمام این اقلام ارز مبادله ای دریافت می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آخرین گروه از دسته بندی کالایی، گروه 10 یا کالاهای غیرضروری است، افزود: مشابه اقلام قرار گرفته در این گروه در داخل کشور تولید می شود بنابراین می توان نیاز را از این طریق تامین کرد.

غضنفری با بیان اینکه برخی صنایع همچون کیف و کفش که تکنولوژی خاصی هم ندارد به دلیل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطیل شده اند که باید بازگردد، گفت: این گروه از کالاها در اولویت 10 قرار گرفته اند. باید با تبدیل شرایط تحریم به فرصت از وضعیت موجود برای تولید کیفی مورد نیاز جامعه بهترین بهره را برد.

این مقام مسئول گفت: در صورتی که صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی تولیدی با قدرت تولید بالاتر با امضای یک توافق تامین برخی نیازهای داخل را تضمین کنند دراین صورت وزارت صنعت ، معدن و تجارت می تواند با مجوزی که به او واگذار شده است، برخی ثبت سفارش ها را ممنوع کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وضعیت کنونی بهترین فرصت برای استفاده از شرایط موجود توسط تولید کنندگان است، گفت: باید با تولید بیشتر ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و از این طریق بر رقم صادرات افزود، چرا که در زمان کنونی بازارهای وارداتی ایران بیش از همیشه حاضر به خرید کالاهای ایرانی است.

غضنفری افزود: ممنوعیت اولویت 10به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی شود و اگر تولید کننده داخلی قادر به پوشش کامل بازار مصرف باشد، امسال سالی است که می توانیم جهش صادراتی به معنای واقعی داشته باشیم.

وی همچنین گفت که کشور در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در زمان حاضر با هیچ کمبودی مواجه نیست، ذخایر به اندازه کافی است و هیچ نگرانی از بابت تامین بازار وجود ندارد.

غضنفری با بیان اینکه هم اکنون وضعیت ارز و قیمت ها در بازار خیلی بهتر از گذشته شده است، گفت: تدابیر تیم اقتصادی دولت جواب داده است و امیدواریم روند نیز بهتر از زمان حاضر شود.

وی همچنین از اصناف خواست تا با توجه به ایام عید امسال برای تامین این بازار همچون گذشته تعاملات خود را با دولت داشته باشند تا بازاری خوب و آرامی برای مردم تدارک دیده شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با اشاره بر برگزاری مداوم جلسات تنظیم بازار با حضور وی و وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های مرتبط، تصریح کرد: بطور حتم تمامی پیشنهادات و نظرات ارائه شده در این جلسات مطرح می شود و بررسی برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته می شود.

غضنفری راه عبور از مشکلات اقتصادی کشور را بهره گیری از نظر خبرگان دانست و افزود: با وجودی که ممکن است اختلاف نظرهایی در میان برخی اتحادیه ها و یا انجمن ها مشاهده شود اما می توان با ارائه راهکاری مناسب به نتیجه رسید .

وی همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادات اصناف برای تنظیم بازار شب عید استفاده می کند، از صنوف و مجامع صنفی خواست تا با ارائه راهکارهای خود دولت را در ایجاد فضای امید بخش و غیر پلیسی یاری کنند.