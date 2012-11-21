دکتر علیاکبر مراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژهای در حوزه نساجی، افزود: در این پروژه تحقیقاتی موفق به معطرسازی پارچههای فاستونی شدیم.
رئیس پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان نحوه معطر سازی این پارچهها پرداخت و اظهار داشت: برای این منظور از میکرو کپسولها استفاده شده است.
وی ادامه داد: ساختار این پارچهها به گونهای است که با وارد شدن نیرو به پارچه معطر می شوند و بوی دلخواه فرد از پارچه به مشام میرسد.
مراتی ادامه داد: لباسهایی که با این نوع پارچهها تهیه میشود، با حرکت فرد و وارد شدن نیرو به آن، موجب رها شدن میکروکپسولها و در نهایت موجب معطر شدن لباس میشود.
وی ماندگاری بوی این پارچهها را از ویژگیهای این نوع منسوجات ذکر کرد و ادامه داد: عطر این نوع پارچهها تا 20 بار شستشو ماندگاری دارد.
به گفته رئیس پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر این پروژه با همکاری یکی از شرکتهای تولید فاستونی و با حمایت از وزارت صنایع اجرایی شد.
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