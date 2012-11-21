همایش عزادارای 13 سالگان و نو نهالان مدارس در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ظهر سه شنبه در حاشیه همایش 13 سالهها، در زنجان گفت: دانشآموزان در تشکلهای دانشآموزی زندگی واقعی بزرگسالی خود را تجربه میکنند.
امیرنظری افزود: 14 کارگروه فرهنگی با تخصصهای مذهبی، علمی، ورزشی، فرهنگی و بهداشتی در خصوص دانشآموزان فعالیت میکنند که دانشآموزان با فعالیت در این گروهها زندگی واقعی خود را در بزرگسالی تجربه میکنند و به طور حتم مداحان نوجوان امروز، در بزرگسالی مداحان بزرگی خواهند بود.
وی ادامه داد: امسال هفته بسیج با دهه اول محرم و دهه احیاء امر به معروف و نهی از منکر مقارن شده است. احیاء امر به معروف و نهی از منکر فلسفه قیام امام حسین (ع) است به همین منظور در دومین روز هفته بسیج همایش 13 سالهها به منظور عزاداری شهدای نوجوان دفاع مقدس و کربلا برگزار شد که این عزاداری با حضور بیش از 2000 دانشآموزان از میدان انقلاب به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار شد.
نظری ادامه داد: در دهه اول محرم برنامههای متعددی نظیر تشکیل هیئتهای عزاداری دانشآموزان، مسابقات مختلف در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و اعزام مبلغان به مدارس جهت تعمیم و پاسخگویی به سوالات درخصوص فلسفه قیام امام حسین(ع) برگزارمیشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: دستورالعمل تشکیل هیئتهای دانشآموزی به تمام مناطق ارسال شده است و 39 هیئت دانشآموزی و 14 هیئت همکاران فرهنگی فعال شدهاند و 1200 نفر دانشآموز مداح شناسایی و به هیئتهای مذهبی و مداحان جهت آموزش معرفی شدهاند.
نظری افزود: خودسازی، تجسم عینی شیعه بودن مداحان، ارتقاء سطح علمی و معرفتی مداحان، اشاعه فرهنگ توسل به حضرات معصوم، اشاعه اشعار مناسب آیینی و حماسی و مورد تایید عقل و شرع از اهداف تشکیل هیئتهای دانشآموزی است.
