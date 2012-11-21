مرکز رشد فناوری نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت آبادان تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعت نفت در زمینه تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص بیش از 72 سال قدمت دارد و همچنین در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نهادینه سازی تولید علم در کشور و همچنین دستیابی دولت جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه نسبت به تاسیس مرکز رشد تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مبادرت کرده است.

این مرکز از طریق حمایت از ایده های نوآورانه، توسعه بنیادی اقتصاد ملی و مقاومتی، پیشرفتهای تکنولوژیکی و توسعه تسهیلات تحقیقاتی را پیگیری می کند.



مرکز مذکور که با حمایت پارک علم و فناوری خوزستان راه اندازی شده پس از اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده است.



مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز دانشگاه صنعت نفت پذیرای طرح ها و ایده های نوآورانه فارغ التحصیلان دانشگاهی و تمامی افراد مبتکر، مخترع و دارای ایده محوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به roshd.put.ac.ir مراجعه کنند.