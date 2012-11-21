۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

مانور واکنش در شرایط اضطراری در انبار نفت زابل برگزار شد

زابل - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت: مانور واکنش در شرایط اضطراری و زلزله در انبار نفت زابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا اعتصامی اظهار داشت: این مانور با هدف ایجاد آمادگی نیروهای امدادی با مشارکت کارشناسان ایمنی منطقه نفتی زاهدان، کرمان و بندر عباس در مواقع بروز بحران در محوطه مرکز انبار نفت زابل برگزار شد.

وی گفت: در این مانور در کنار تیم های ایمنی (اچ.اس.ای) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق زاهدان، کرمان و بندر عباس، اورژانس و آتش نشانی زابل نیز حضور داشتند.

وی اظهار امیدواری کرد که این مانورها تعامل و همکاری بیشتر دستگاه های مربوطه را در هنگام بروز بحران در بر داشته باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: افزایش همکاری با سازمان های مرتبط از جمله هلال احمر و آتش نشانی، ارتقای وضعیت ایمنی و سنجش پرسنل کاری در مواقع بحرانی از ضروریات است.

وی گفت: این مانور با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان به میزبانی ناحیه زابل برگزار شد.

