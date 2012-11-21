20 کشته و زخمی بر اثر انفجار در شهر کویته پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک افسر پلیس پاکستانی اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در کاروان ارتش در شهر کویته در جنوب غرب این کشور دستکم 5 نفر کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان روی داد.

همچنین پلیس پاکستان از منهدم شدن سه خودروی نقلیه و چندین مغازه بر اثر این انفجار خبر دادند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که هشت نفر از مجروحین در شرایط وخیم به سر می برند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.