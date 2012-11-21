  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

20 کشته و زخمی بر اثر انفجار در شهر کویته پاکستان

20 کشته و زخمی بر اثر انفجار در شهر کویته پاکستان

یک افسر پلیس پاکستانی از کشته و زخمی شدن 20 نفر بر اثر انفجار یک بمب در شهر کویته در جنوب غرب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک افسر پلیس پاکستانی اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب در کاروان ارتش در شهر کویته در جنوب غرب این کشور دستکم 5 نفر کشته و 15 فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان روی داد.

همچنین پلیس پاکستان از منهدم شدن سه خودروی نقلیه و چندین مغازه بر اثر این انفجار خبر دادند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که هشت نفر از مجروحین در شرایط وخیم به سر می برند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

کد مطلب 1749549

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