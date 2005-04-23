برنامه رقابتهاي ورزشي دختران تشريح شد

فرزانه السادات حسينيان معاون فني مسابقات دختران چهاردهمين جشنواره ورزشي دانشجويان تربيت معلم سراسر كشوردربخش دختران درگفتگو با خبرنگار" مهر" به تشريح برنامه هاي مسابقات و فرهنگي و تفريحي اين جشنواره پرداخت.

حسينيان با اشاره به اينكه اين اولين دوره ميزباني مركز نسيبه تهران دراين جشنواره است گفت : اين پيكارها در3 رشته دووميداني با حضور15 تيم ، آمادگي جسماني با 16 تيم و شنا با 10 تيم ازروزهفتم لغايت نهم ارديبهشت ماه درمركز نسيبه تهران برگزار خواهد شد.

وي ادامه داد : اين جشنواره دربخش رشته هاي انفرادي در تهران و در بخش تيمي و منطقه اي نيزطي دو مرحله در خرداد ماه سال جاري در استان خراسان در رشته هاي توپي بسكتبال، واليبال ، فوتسال، شطرنج و تنيس روي ميز پي گيري مي شود.

معاون فني مسابقات دختران بالاترين ركوردها ملاك انتخاب ورزشكاران در تيمها دانست و گفت : از نكات مهمي كه كميته اجرايي دراين مسابقات مد نظرگرفته است حضور داوران بين المللي ، سالنهاي بسيارمطلوب و استاندارد درنظر گرفتن كليه امكانات ميزباني اهم ازتغذيه ، اسكان و ترابري و برنامه هاي فرهنگي ... مي باشد.

وي درپايان گفت : مراسم افتتاحيه اين مسابقات در آستانه روز معلم در تاريخ چهارشنبه هفتم ارديبهشت ماه به طورهمزمان با دانشجويان پسردرسالن شهيد شيرودي برگزار مي گردد.