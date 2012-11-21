پیشنهاد ادغام سازمان لیگ برتر و لیگ دسته اول/ محمدی و صانعی گزارش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست که با حضور علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، سید هادی آیت‌الهی، غلامرضا بهروان، فریده شجاعی، علیرضا رحیمی، فریدون اصفهانیان، شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند و امیر حسین حسینی برگزار شد، علی کفاشیان گفت: از اعضای هیات رئیسه به خاطر حضورشان در جلسات مختلف و رویدادهای تیم های ملی و برنامه های فدراسیون تشکر می‌کنم.

وی با تبریک به اصفهانیان به خاطر انتخاب مجدد در هیات فوتبال استان زنجان، ادامه داد: میزبانی رقابتهای قهرمانی آسیای نوجوانان در تهران را بر عهده داشتیم که خوشبختانه این تیم به رقابتهای جام جهانی صعود کرد و از سوی AFC نامه‌ای مبنی بر اینکه ایران میزبانی شایسته‌ای داشته، ارسال شد و از تمامی عوامل و کادر برگزار کننده این پیکارها تقدیر و تشکرکرد.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: پس از آن رقابتها، تیم جوانان در امارات به رقابت با حریفان خود پرداخت و در مرحله نخست نتایج خوبی را کسب کرد اما با باخت مقابل کره‌جنوبی از گردونه رقابتها حذف شد. تیم ملی فوتسال نیز در رقابتهای جام جهانی تایلند بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت و پس از رقابت و کسب نتایج خوب مقابل اسپانیا، پاناما و مراکش، در مرحله یک هشتم نهایی مقابل کلمبیایی که چهارم جهان شد، به پیروزی نرسید و از صعود به مراحل بعدی بازماند.

وی در ادامه با اشاره به صعود تیم ملی جوانان بانوان به مرحله دوم رقابتهای قهرمانی آسیا تصریح کرد: تیم جوانان بانوان به مرحله دوم مسابقات آسیایی که به میزبانی ویتنام است، راه یافته و تیم نوجوانان بانوان نیز به سریلانکا اعزام شده تا در مرحله نخست پیکارهای قهرمانی آسیا در رده خودش با حریفان به رقابت بپردازد. تیم ملی فوتسال بانوان نیز خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی کوچک به میزبانی پرتغال آماده می کند و تاکنون با تیم های روسیه و ازبکستان دیدارهای تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشته است.

کفاشیان در خصوص حضورش در تایلند گفت: در این نشست ایران به همراه اسپانیا، برزیل و آرژانتین پیشنهاد میزبانی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان را دادند که کمیته فوتسال با آن موافقت کرده و مقرر شد تا در هیات رئیسه فیفا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد میزبانی جام باشگاههای فوتسال جهان را ارائه کردم که قرار شد تا این موضوع مورد ارزیابی و بررسی بیشتر قرار گیرد و پس از کارشناسی روی تمامی موارد، اقدامات لازم برای برگزاری آن صورت گیرد.

وی از درخواست میزبانی ایران به همراه 5 کشور دیگر برای رقابتهای دور بعدی جام جهانی خبر داد و تصریح کرد: از آسیا ایران، از آمریکای جنوبی کلمبیا و پرتوریکو و از اروپا نیز کشورهای جمهوری چک، فرانسه و اسپانیا درخواست میزبانی رقابتهای جام جهانی را دادند که مقرر شد در نشست آتی که بهمن‌ماه در زوریخ برگزار می‌شود، تصمیم گیری نهایی در این مورد گرفته شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گزارش مالی فدراسیون را ارائه کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش همه قیمت‌ها مانند بلیط و محل اقامت تیم‌ها، حقوق مربیان خارجی تیم‌های ملی فوتبال آقایان و بانوان و تیم ملی فوتسال، هزینه فراوانی شده و متاسفانه با توجه به مشکلات مالی موجود، شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی علاقه چندانی به شرکت در مسائلی مانند اسپانسرینگ ورزشی ندارند و نوسانات اقتصادی قطعا در پیشرفت ورزش تاثیر به سزایی خواهد داشت و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم زیرا کشورهای دیگر در حال پیشرفت و کار روی ورزش خود هستند و اگر بخواهیم عقب نمانیم، باید به مسائل مالی ورزش توجه ویژه ای داشته باشیم.

در ادامه نشست مهدی محمد نبی پس از اعلام دستور جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، پیشنهاد ادغام سازمان لیگ برتر و لیگ دسته اول را که توسط سازمان لیگ ارائه شده بود قرائت کرد و گفت: در این پیشنهاد سازمان لیگ برتر با توجه به تلاشش برای توسعه استاندارد سازی باشگاهها از لیگ برتر به لیگ دسته اول، طرح ادغام سازمان لیگ دسته اول و برتر را پیشنهاد کرده است.

دبیر کل فدراسیون اضافه کرد: مقرر شد با در نظر گرفتن تمامی مراحل قانونی از جمله تدوین آئین نامه و مقرارت جدید، ادغام مجامع و هیات رئیسه دو سازمان، مقرر شد تا سازمان لیگ برتر با بکارگیری یک گروه مجرب ازکارشناسان فوتبال و حقوقی خود، آئین نامه مربوطه به این پیشنهاد را تدوین و به هیات رئیسه ارائه کنند.

در ادامه نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، اکبر محمدی به همراه فریدون معینی در نشست هیات رئیسه حاضر شدند و توضیحات خود را ارائه کردند.

اکبر محمدی با تشکر از فدراسیون به خاطر حمایت‌هایش آغاز کرد و گفت: از صمیم قلب شرمنده‌ام که نتوانستم با رفتن به جام جهانی دل مردم را شاد کنم اما برای تیم جوانان از هیچ چیز دریغ نکردم. دوسال از زندگی ام را به پیدا کردن استعدادهای ناب ایرانی در جای جای کشور عزیزمان صرف کردم تا توانستم پشتوانه خوبی برای فوتبال پایه کشورم بسازم.

وی در ادامه گزارش کاملی از پروسه کاری تیم فوتبال جوانان و از مراحل استعدادیابی آن که شامل بررسی شرایط ذهنی و آمادگی جسمانی 5500 فوتبال آموز بود ارائه کرد و پس از آن در مورد اردوهای داخلی و خارجی، دیدارهای تدارکاتی برگزار شده، مسابقات مقدماتی تهران و مرحله نهایی آن که در امارات بود ارائه کرد.

بعد از گزارش محمدی، فریدون معینی هم گزارشی از فعالیت خود را از زمان حضورش در کمیته جوانان به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال داد.

پس از آن نوبت به علی صانعی و عباس ترابیان بود که گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه کنند که ترابیان گزارشی از فعالیت خود به کمیته فوتسال را بیان کرد و ضمن آن اشاره‌ای به مرحله مقدماتی که در امارات برگزار شده بود، روند آماده سازی تیم ملی، دیدارهای تدارکاتی برگزار شده و کلیه مسائل و مشکلاتی که در جام جهانی گریبانگیر تیم شده بود و موجب شد تیم ملی نتواند بازی اول مرحله حذفی را ببرد، اشاره کرد.

در ادامه نشست علی صانعی گزارش فنی از بازیهای جام جهانی و همچنین مقایسه عملکرد بازیها با جام‌های جهانی قبلی به مورد جام جهانی 2008 که گزارش آن در سایت فیفا به تفصیل وجود دارد و همچنین مسائل آماری آن اشاره کرد.

صانعی عنوان کرد 8 بازیکن جدید که برای اولین بار با تیم ملی فوتسال ایران به جام جهانی رفته بودند، با ما همراه شدند و ما ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه را به این مسابقات بردیم.