زمان سفر از استان همدان به شمالغرب کشور کوتاه تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدالبرز حسینی افزود: کل طول این محور 106 کیلومتر است که برای اجرا به پنج قطعه تقسیم بندی شده است و با دوهزار و 150 میلیارد ریال اعتبار ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به ترافیک سنگین محور عبوری شهر قیدار از وسط این شهر گفت: با توجه به مشکلاتی که در ترافیک این محور برای شهروندان ایجاد شده بود، کنارگذر قیدار با اولویت، به پیمان داده شد.

حسینی یادآورشد: این کنارگذر به طول 18 کیلومتر و با 200 میلیارد ریال اعتبار، هم اکنون از پیشرفت 25درصدی برخوردار است.

مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان افزود: همچنین قطعه دوم این محور به طول 32 کیلومتر، قطعه چهارم به طول 20 کیلومتر و قطعه پنجم نیز به طول 30 کیلومتر به پیمان سپرده شده است.

حسینی گفت: این کنارگذر دارای هفت تقاطع غیرهمسطح، سه تقاطع شبدری کامل و چهارتقاطع کوچک که دسترسی های محلی به روستاهای واقع در اطراف محور را برقرار می کند است.

حسینی تاکید کرد: این محور تأثیر بسزایی در روان شدن ترافیک محورهای منتهی به شمال و شمالغرب کشور خواهد داشت.

وی افزود: طبق مطالعات و بررسی های ترافیکی انجام شده سالانه حدود 28 هزار سفر از استان همدان به سمت تهران انجام می شود که 12 هزار مورد آن از طریق استان قزوین جذب شمال کشور می شود و بااحداث باند دوم این محور،حدود هشت هزارسفر، ازطریق این محور هدایت شده و ضمن کاهش 20 درصدی ترافیک، زمان سفر را نیز حدود 1.5 ساعت کوتاه تر خواهد کرد.

حسینی با اشاره به اهمیت ایجاد این محور ارتباطی درعرض استان زنجان خاطرنشان کرد : این محور جزو راه های شریانی استان محسوب می شود که استان همدان را به شمالغرب کشور متصل کرده و نقش تعیین کننده ای در انتقال کالا و مسافر در این محور دارد.

مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: در راستای محور زنجان- سلطانیه - خدابنده – کبودر آهنگ سه قطب مهم کشاورزی کشور "گطارم، قیدار ، کبودر آهنگ"قرار دارد که با احداث این محور کمک شایان توجهی به حمل و نقل محصولات کشاورزی خواهد کرد.

حسینی از دیگر مزیت های این محور را کمک به توسعه گردشگری با برخورداری پتانسیل های مهمی چون غارعلیصدر، غارکتله خور، مرقد قیدار نبی، مسجد جامع سجاس، گنبد سلطانیه، معبد داش کسن و چشم انداز های طبیعی طارم را عنوان کرد.



