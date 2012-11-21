  1. حوزه و دانشگاه
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دانشگاهها کلنگ جدید نمی‌زنند/امیدواری برای عملی‌شدن یک قول بودجه‌ای

دانشگاهها کلنگ جدید نمی‌زنند/امیدواری برای عملی‌شدن یک قول بودجه‌ای

معاون اداری مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: به خاطر برخی مشکلات جاری کشور و همسویی با دولت، دانشگاهها کلنگ جدید به زمین نمی زنند و تنها پروژه های فعلی را به اتمام می رسانند.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: به علت برخی مشکلات موجود در کشور و مشکل در تحقق بودجه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تمام دانشگاهها اعلام شد کلنگ جدید به زمین نزنند و پروژه های فعلی را به اتمام برسانند.

وی همچنین در خصوص کسری بودجه دانشگاهها در سال جاری، اظهار داشت: دانشگاهها کسری بودجه ای نخواهند داشت زیرا در شرایطی با کسری بودجه مواجه می شویم که بودجه ها 100 درصد تحقق یافته باشد اما دانشگاهها باز هم کمبود بودجه داشته باشند.

معاون اداری مالی وزارت علوم در ادامه گفت: دانشگاهها در حال حاضر مشکل عدم تحقق بودجه های مصوبشان را توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دارند و این معاونت قول اختصاص بودجه ها را تا پایان سال داده است.

کد مطلب 1749567

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