آبزیان ارگانیک تولیدشده در زنجان به کشورهای دیگر صادر می شود

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آبزیان ارگانیک تولید شده در استان زنجان به قیمت بالاتری نسبت به سایر آبزیان به فروش می رسند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توجه ویژه ای به بحث آبزی پروری ارگانیک در استان شده و علاوه بر تامین سلامت مصرف کنندگان و افزایش سرانه مصرف آبزیان، تعداد افراد فعال در این بخش نیز افزایش می یابد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاو.رزی استان زنجان گفت: اصل اول در آبزی پروری ارگانیک رعایت نکات بهداشتی و ایمنی زیستی است.

صیاد بورانی افزود : شیوه مدیریت در آبزی پروری ارگانیک باید سلامت آبزی را حفظ کرده و آسایش آن را تامین کند.

وی تاکید کرد: مواد غذایی مورد مصرف آبزیان در آبزی پروری ارگانیک باید بر مبنای استانداردهای تولید خوراک ارگانیک تهیه شده باشد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آور شد: استفاده از رنگها، ترکیبات اشتها آور و سایر مواد شیمیایی در غذای ماهی ارگانیک مغایر با اصول آبزی پروری ارگانیک است.

صیادبورانی افزود: درمزرعه پرورش ماهی ارگانیک باید بهره وری بیشینه از مواد غذایی مدنظر باشد و کمترین ضایعات بر جای بماند.

وی در ادامه یادآور شد: استفاده از مواد شیمیایی، هورمونها، آنتی بیوتیک ها و مولدینی که دستکاری ژنتیکی شده اند با اصول آبزی پروری ارگانیک مغایرت دارد.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان زنجان،گفت: در آبزی پروری ارگانیک استفاده از محرک های رشد و واکسن های طبیعی مجاز است.