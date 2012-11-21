بزرگترین سامانه پیامکی و مذاکره تصویری بسیج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین شبکه پیامک و سامانه اطلاع رسانی به همت سازمان بسیج مستضعفین با حضور سردار جعفری فرمانده کل سپاه و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ظهر امروز در تهران و 500 نقطه کشور افتتاح شد.

بنا بر این گزارش هدف از این سامانه مخابره سریع اطلاعات رزمایش‌ها در اقصی نقاط کشور و کم شدن رفت و آمدها است و به همین منظور نمایشگاهی با عنوان "بسیج امتداد عاشورا" با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردهای سه سال اخیر سازمان بسیج برگزار شده است.

همچنین این مراسم در 500 نقطه در سراسر کشور به طور همزمان برگزار شده است.