عاشورا مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور صبح چهارشنبه در یکصدمین مراسم پرفیض زیارت عاشورا که با حضور مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی و هیئات مذهبی اندیمشک در جوار بارگاه شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: شهدای ما همانند شهدای کربلا با اطاعت از ولایت مطلقه فقیه و اقتدا به سید و سالار شهیدان به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتند و با الگو قرار دادن امام حسین (ع) جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و با خون خود درخت انقلاب و اسلام، را آبیاری کردند.

وی افزود: عاشورا رمز پایداری و ماندگاری دین از سال 61 هجری تاکنون است که شیعیان آن حضرت با برپایی مراسمات حزن و عزا و معرفت به آن مقام عظیم در برابر طاغوتهای زمان سر خم نکرده و نمونه بارز آن سرنگونی حکومت 2500 ساله شاهنشاهی است که با هدایت های پیامبر گونه امام خمینی (ره) صورت پذیرفت.



حجت الاسلام سعید علیپور تصریح کرد: آنچه امروز می تواند جامعه را در برابر تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اسلام بیمه سازد توجه به ماهیت قیام امام حسین (ع) در برابر حکومت جاعل یزید است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک عنوان کرد: عاشورا بی شک مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان ما در این عرصه زمانی می باشد. در این ایام و لیالی برنامه هایی برای هیئات مذهبی اعم از اعزام مبلغ، برگزاری گفتمانهای دینی، تفسیر قرآن کریم و شرح نهج البلاغه در قالب طرح بصیرت دینی تحت عنوان اسلام و فرهنگ عاشور برگزار می شود.



وی افزود: در روز تاسوعا تمام هیئتهای مذهبی شهرستان در میدان امام خمینی (ره) تجمع خواهند کرد و به صورت یکپارچه به عزاداری خواهند پرداخت و در عاشورای حسینی با دوشیفته کردن هیئتهای در صبح و عصر عاشورا در سوگ و ماتم می نشینیم و در شب شام غریبان همچون سنوات گذشته در کنار شهدای گلگون کفن اندیمشک تجمع خواهیم کرد و خطبه های امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) قرائت خواهد شد.