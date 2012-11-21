  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

حجت الاسلام علیپور:

عاشورا مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان است

عاشورا مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان است

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک گفت: عاشورا مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان است و باید برای غنی سازی این مراسم تمهیدات ویژه ای داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید علیپور صبح چهارشنبه در یکصدمین مراسم پرفیض زیارت عاشورا که با حضور مسئولان کانونهای فرهنگی تبلیغی و هیئات مذهبی اندیمشک در جوار بارگاه شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: شهدای ما همانند شهدای کربلا با اطاعت از ولایت مطلقه فقیه و اقتدا به سید و سالار شهیدان به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافتند و با الگو قرار دادن امام حسین (ع) جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و با خون خود درخت انقلاب و اسلام، را آبیاری کردند.

وی افزود: عاشورا رمز پایداری و ماندگاری دین از سال 61 هجری تاکنون است که شیعیان آن حضرت با برپایی مراسمات حزن و عزا و معرفت به آن مقام عظیم در برابر طاغوتهای زمان سر خم نکرده و نمونه بارز آن سرنگونی حکومت 2500 ساله شاهنشاهی است که با هدایت های پیامبر گونه امام خمینی (ره) صورت پذیرفت.

حجت الاسلام سعید علیپور تصریح کرد: آنچه امروز می تواند جامعه را در برابر تهاجمات فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اسلام بیمه سازد توجه به ماهیت قیام امام حسین (ع) در برابر حکومت جاعل یزید است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اندیمشک عنوان کرد: عاشورا بی شک مدرسه معرفت و اخلاق برای جامعه و جوانان ما در این عرصه زمانی می باشد. در این ایام و لیالی برنامه هایی برای هیئات مذهبی اعم از اعزام مبلغ، برگزاری گفتمانهای دینی، تفسیر قرآن کریم و شرح نهج البلاغه در قالب طرح بصیرت دینی تحت عنوان اسلام و فرهنگ عاشور برگزار می شود.

وی افزود: در روز تاسوعا تمام هیئتهای مذهبی شهرستان در میدان امام خمینی (ره) تجمع خواهند کرد و به صورت یکپارچه به عزاداری خواهند پرداخت و در عاشورای حسینی با دوشیفته کردن هیئتهای در صبح و عصر عاشورا در سوگ و ماتم می نشینیم و در شب شام غریبان همچون سنوات گذشته در کنار شهدای گلگون کفن اندیمشک تجمع خواهیم کرد و خطبه های امام سجاد (ع) و زینب کبری (س) قرائت خواهد شد.
کد مطلب 1749576

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها