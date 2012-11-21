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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

بیرانوند مطرح کرد:

بسیج اصناف در صحنه های مختلف انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته است

بسیج اصناف در صحنه های مختلف انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: بسیج اصناف در صحنه های مختلف انقلاب نقش سرنوشت سازی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر چهارشنبه در گردهمایی مجمع عالی بسیج اصناف استان لرستان با تاکید بر اینکه بسیج استمرار حرکت عاشورا است اظهار داشت: در این راستا بسیجیان همواره ثابت کرده اند که حافظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی با اشاره به فعالیت بسیج اصناف در استان لرستان عنوان کرد: اصناف بسیجی به عنوان یک قطب در اقتصاد کشور همواره حافظ ارزشهای دینی بوده و از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران دفاع کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه اصناف بسیجی هر جا که نیاز به حضور آنها بوده در صحنه حاضر شده اند عنوان کرد: بسیج اصناف در هشت سال دفاع مقدس و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش بی بدیل و سرنوشت سازی داشته اند.

بیرانوند به فعالیتهای اصناف استان لرستان در مناسبتهای مذهبی اشاره کرد و گفت: همواره اصناف این استان در برگزاری برنامه های مربوط به مناسبتهای مذهبی یک پای ثابت بوده و هستند.

وی با تاکید براینکه اصناف همواره این برنامه ها را به صورت گسترده و پرشور برگزار کرده اند بیان داشت: در این راستا پایگاههای مقاومت بسیج اصناف لرستان در شهرستانهای مختلف لرستان فعال بوده و اقدام به برگزاری برنامه های مختلف می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه باید از توان و ظرفیتهای اصناف در زمینه های مختلف استفاده شود، عنوان کرد: همچنین باید به گونه ای کار شود که نقش اصناف در اقتصاد کشور پررنگ تر از گذشته باشد.

کد مطلب 1749608

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