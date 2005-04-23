شيوه حمايت هاي مالي دانشگاه همدان از اساتيد پژوهشگر تغيير يافت

دكتر زلفي گل در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : هيئت امنا دانشگاه بوعلي تصميم گرفته كه حمايت مالي از اساتيد دانشگاه در قبال فعاليت هاي پژوهشي از شيوه روزمزدي به كارمزدي تغيير شكل پيدا كند.

وي خاطر نشان كرد : فعاليت ها و يافته هاي پژوهشي بايد به توليد علم و فن بيانجامد تا بتوان آنها را از حمايت مالي دانشگاه برخوردار نمود.

وي تصريح كرد : در پي تصميم تغيير شيوه حمايت مالي اساتيد دانشگاه، اعضاء هيئت امنا دانشگاه اين تصميم را با دكتر عارف - معاون اول رئيس جمهور - مطرح كردند. دكتر عارف موافقت هاي اوليه خود را با اين طرح اعلام نموده اند و در حال حاضر اين تصميم در دفتر مركزي دانشگاه در دست بررسي است.

معاونت پژوهشي دانشگاه بوعلي همدان در ادامه خاطر نشان كرد : همچنين با توجه به كمبود بودجه هاي پژوهشي در دانشگاه بوعلي همدان، اين كمبود را به اطلاع معاون اول رئيس جمهور رسانده ايم و از دكتر عارف تقاضاي دريافت بودجه اوليه كرده ايم.