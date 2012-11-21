حق موقوفات ادا شود/ اعتبارات اماکن متبرکه صرف تبلیغات دینی شود نه سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش پیش از ظهر امروز در جلسه رسیدگی به وضعیت برخی وقفیات شهرستان اردکان با اشاره به تأثیر وقف و امور خیریه در ابعاد مادی و معنوی و ایجاد الگوهای فرهنگی و اقتصادی در جامعه اظهار داشت: وجوه مربوط به موقوفات باید با حفظ امانتداری و مدیریت صحیح، مطابق با نیت خیر و واقف صرف شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مساجد وقف است و نقش سازمان اوقاف نیز باید پررنگ تر شود افزود: در انتخاب هیئت امنا، سابقه تدین و مردمی بودن و علاقمندی و اشتهار به کار خیر، ملاک عمل قرار گیرد و زمینه را برای حضور همه افراد علاقه مند فراهم کنید، حتی برخی معتمدین دعوت به حضور در هیئت های امنا شوند تا وزن و اعتماد مردمی به این مجموعه تقویت و مشارکت و معاضدت مردمی در ارتقاء فرهنگ وقف نیز ارتقاء یابد.

وی با تاکید بر تشکیل کامل هیئت های امنا و فعال شدن آنها بیان کرد: مردم باید آثار عینی وقف را در عمل ببینند تا ترغیب و تشویق شوند و این سنت حسنه را در جهت حل مشکلات و نیازهای جامعه جاری سازند و استمرار دهند.

تابش ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در سازمان اوقاف و امور خیریه به ویژه در بخش نرم افزاری و ارتقا وضعیت اداری گفت: تسریع در فرآیند هزینه کرد وجوه جمع آوری شده در بقاع متبرکه که بعضا قابل توجه است، لازم است اما گاهی حتی مشاهده می شود حق الزحمه و بیمه خدام و کارکنان چند ماهی به تعویق افتاده است که این نیاز به رسیدگی جدی دارد.

وی با تاکید بر نظارت بیشتر بر صرف وجوه در جای خود و متناسب با نیت واقفین،با توجه به صرف بخشی از این درآمدها در امور تبلیغات افزود: برخی از بقاع متبرکه با توجه به ویژگیهای خاص شان نیاز به تبلیغات ندارند و باید بودجه آن صرف امور دیگر از جمله عمران و خدمات رسانی به زوار شود، همچنین اعتبارات اماکن متبرکه باید در راستای تبلیغات دینی به کار گرفته شود نه خدای ناکرده امور سیاسی، که نظارت بر این مسئله ضروری است.

تابش با اشاره به حضور حجت الاسلام محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مجلس شورای اسلامی و قول مساعد وی برای حل مشکل حق پذیره زمین های وقفی نظیر ورزشگاه جنت آباد، خواستار پیگیری موضوع و انجام توافقات در زمینه تعامل شهرداری و اوقاف در خصوص ورزشگاه جنت آباد، ساختمان در حال احداث پزشکی قانونی و بازارچه بازارنو که در بهترین نقطه شهری قرار دارد، شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این جلسه گفت: وقف یک ارزش اسلامی است و مردم حساسیت زیادی به وقف دارند بخصوص در شهرستان اردکان که دارای مردمی با فرهنگ کهن و غنی هستند.

حجت الاسلام عادل با بیان اینکه می خواهیم یک نهاد خدمتگزار باشیم عنوان کرد: سعی شده و برنامه ما بدین منوال است که اعتبارات وقفیات در خود منطقه به طور کامل صرف شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز در این دیدار با تشکر از پیگیری نمایندگان در تصویب قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و درخواست اجرای کامل این قانون گفت: شهرستان اردکان بالاترین آمار مراجعه به پزشکی قانونی در استان یزد را داراست.

فرجعلی بیانی با بیان اینکه 20 تا 30 درصد پرونده ها نیاز به نمونه برداری است تصریح کرد: استان یزد فاقد آزمایشگاه DNA و سم شناسی است و باید نمونه ها به استانهای دیگر ارسال شود که این باعث می شود برخی پرونده ها حتی تا شش ماه نیز به طول بیانجامد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد خواستار مساعدت نماینده مردم اردکان در این زمینه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به زیرساختها و پتانسیلهای مطلوب ورزشی شهرستان اردکان گفت: در المپیاد اخیر، اردکان پتانسیل خود را به خوبی نشان داد و بعد از شهر یزد، بیشترین مدالها به شهرستان اردکان تعلق گرفت.

عباس دهقان در خصوص تکمیل ورزشگاه جنت آباد گفت:ما آمادگی داریم چنانچه زمین واگذار شود، سرمایه گذاری کنیم.

در این جلسه مقرر شد در قبال عدم اخذ حق پذیره از طرف اوقاف، شهرداری مساعدت لازم در ارائه خدماتی نظیر پروانه ساخت و عوارض به این اداره کل در شهر اردکان انجام دهد و با محوریت فرمانداری این مشکلات حل و فصل شود.