افزایش سرطان روده بزرگ در ایران/بستگان درجه اول بیمار معاینه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده روز چهارشنبه در نشست خبری دوازدهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایران که قرار است از 8 تا 10 آذر ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، افزود: سرطان روده بزرگ برخلاف سرطان مری و معده که روش پیشگیری موثری ندارد با غربالگری و پیدا کردن ضایعات پیش سرطانی قابل پیشگیری و درمان است.
وی با بیان اینکه بهترین روش غربالگری، آزمایش مدفوع و خون به صورت سالی یک بار است. همچنین با انجام کلونوسکوپی میتوان پلیپ یا ضایعات پیش سرطانی را تشخیص داد.
به گفته این فوق تخصص گوارش و کبد، اگر این طرح از طریق وزارتخانه پذیرفته شود باید مانند واکسیناسیون به صورت رایگان برای همه مردم انجام شود که نفع آن برای دولت بسیار بیشتر از زمانی است که فرد به سرطان دچار شود.
وی ادامه داد: در زمینه پیشگیری از بسیاری از کشورهای دنیا جلوتریم. مثلا بیماریهای عفونی در کشور ما به خوبی پیشبینی شدهاند، اما باید توجه داشت که 80 درصد مرگ و میرها بر اثر بیماریهای غیرعفونی مانند سکته قلبی است.
رئیس دوازدهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایران ادامه داد: لیست تمام کسانی که در تهران سرطان روده دارند، تهیه شده و در این طرح وابستگان آنها را نیز از جهت ابتلا به سرطان بررسی میکنیم.
ملکزاده ادامه داد: 60 درصد ضایعات پیش سرطانی به صورت ارثی در بستگان درجه اول بیمار مشاهده میشود. بنابراین خانواده یک بیمار سرطانی باید 10 سال زودتر از سنی که آن شخص سرطان گرفته، آزمایشهای لازم را بدهد.
در ادامه این نشست دکتر شاهین مرآت دبیر علمی دوازدهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایران در رابطه با اجرای این طرح افزود: در طی انجام این طرح به خانههای مردم مراجعه کرده و آنها را از جهت میزان ابتلا به سرطان روده بزرگ بررسی میکنیم.
به گفته وی، در این طرح 30 هزار نفر به روشهای مختلف تلفنی یا پستی مورد آزمایش قرار میگیرند که هزینه آزمایش هر فرد نزدیک به یک میلیون تومان میرسد.
این فوق تخصص گوارش و کبد افزود: به علت هزینه بر بودن این طرح، نمیتوانیم آن را در تمام شهر اجرا کنیم و تنها مکانهایی انتخاب میشوند که توانایی انجام این آزمایشات را داشته باشند.
