پایان تقابل دو هفته ای دو فراکسیون مجلس/ سوال از رئیس جمهور متوقف شد

مجله مهر: دهم آبان ماه، رهبر معظم انقلاب در دیداری که دانش آموزان با ایشان داشتند به مسئولان توصیه کردند که اختلاف نظرها نباید به اختلاف در عمل و گریبانگیری و مچ گیری در مقابل مردم، تبدیل شود و در ادامه فرمودند «از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است». بلافاصله روسای قوای سه گانه و در پیشاپیش آن ها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی جداگانه نوشتند که توصیه های مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت در کشور را نصب العین قرار خواهند داد. چهار روز بعد در جلسه علنی مجلس، سخنان رهبر معظم انقلاب و توصیه های ایشان به پرهیز از اختلاف دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس با اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور شد. عده ای از نمایندگان تهدید به آبستراکسیون و خروج از مجلس کردند اما بالاخره طرح اعلام وصول شد.

دلیل مخالفان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به پرهیز از کشاندن اختلافات قوا بین مردم بود. چنان هم بود که علیرضا زاکانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان به سخن برآمد که اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور پاسخ مناسبی به فرمایشات رهبری نبود و برخلاف لبیک ابتدایی آقای لاریجانی به رهبر معظم انقلاب درخصوص حفظ وحدت بود.

14 آبان ماه در واقع کش و قوسی بین طراحان سوال از رئیس جمهور و مخالفانش رخ داده بود. آنجا که مخالفان سوال از رئیس جمهور تاکید داشتند که از فحوای کلام رهبری می‌شود فهمید که تمایل به طرح سوال از رئیس جمهور در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر اختیار با رهبر معظم انقلاب بود تصمیم می‌گرفتند که تا این سوال طرح نشود. اما در آن سو علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این استدلال ها تاکید می کرد دکه «رسماً عرض می کنم هیچ دستوری از رهبری معظم انقلاب در این زمینه‌ها به مجلس داده نشده است».

رویکرد دو فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان ولایت در اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در دو بیانیه جداگانه ای که هر دو فراکسیون در این باره دادند مشهود بود. فراکسیون اصولگرایان در بیانیه ای درباره مواضع خود نوشتند که «این فراکسیون بنا بر آنچه گفته شد هم به حکم عقل و هم به حکم شرع بر پایه استنباط خود از رهنمودها و هشدارهای مقام معظم رهبری طرح سوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی کشور از آن جهت که می‌تواند تنش‌زا باشد به مصلحت نمی‌داند و با ان مخالف است این مخالفت البته به معنی بی‌اعتنایی به مشکلات مردم نیست بلکه به معنی آن است که ما نمی‌خواهیم با ایجاد تنش سیاسی مردم را که دچار مشکلات اقتصادی هستند با مشکل دیگری درگیر کنیم»

در مقابل فراکسیون رهروان ولایت که قریب 95 درصد از امضا کننندگان طرح سوال از رئیس جمهور از همین فراکسیون بودند در بیانیه ای که یک روز پس از بیانیه فراکسیون اصولگرایان منتشر شد و بیشتر به پاسخی به بیانیه مخالفان طرح سوال از رئیس جمهور می ماند نوشتند که «برخی از دوستان که پیش از این نیز درک و استنباط اشتباه خود را در مسائل مختلف به نظر رهبر عظیم شان انقلاب اسلامی نسبت داده و حتی در برخی از مقاطع انتخاباتی، به اشتباه علاقه خود به شخص و اشخاص مختلف را نظر معظم له بیان کرده بودند این بار نیز مدعی آگاهی از نظر قلبی رهبری هستندو خود را منحصرا متخصص فهم منویات ایشان دانسته ، حال آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و تیز هوشی مثال زدنی در موارد لازم به صورت همگانی و یا از طرق رسمی مسئولان امر را در جریان نظرات مبارکشان قرار می دهند و این بار بدون شک همچون همیشه خواستار ایفای کارکرد دستگاههای مختلف هستند و انتصاب برداشتهای فردی و فاقد مبنای خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی ظلم به ایشان و نظام می باشد»

این میان البته غلامعلی حداد عادل بر یافتن راهکاری برای خارج کردن طرح سوال از رئیس جمهور از دستور کار مجلس خبر داده بود، دیدارهایی بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور صورت گرفته بود و گاه در خلال این دیدارها نیش و کنایه هایی بود که محمود احمدی نژاد درباره سوال از رئیس جمهور به مجلسیان می زد.

سرانجام زمان حضور رئیس جمهور در صحن علنی هم مشخص شد، طراحان سوال اعلام کردند که نماینده سوال کننده در روز سوال به زودی معرفی می شود و مجلس خود را آماده سوال از رئیس جمهور می کرد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با بسیجیان اصل را بر این قرار دادند که آن اشارات های دهم آبان را به زبانی صریح تر به مجلسیان و طراحان سوال منتقل کنند و فرمودند: اقدام مجلس در زمینه طرح سوال از مسوولین اقدامی مثبت است که از یک طرف احساس وظیفه نمایندگان بر پیگیری مسائل کشور و از طرف دیگر اعتماد به نفس و شجاعت دولت در آمادگی برای پاسخگویی را نشان داد؛ نمایندگان محترم این کار را در همین نقطه متوقف کنند.

در روزهایی که التهاب بازار خوابیده بود، دلار افسارگسیخته مهار شده بود و روند نزولی پیدا کرده بود، آرامش به بازار ارز بازگشته بود، سوال از رئیس جمهور در این باره که دلیل نوسانات ارز چیست طبعیتا از حیز انتفاع خارج بود و احضار دوباره رئیس جمهور به مجلس و بیان حرف هایی که می توانست دوباره التهاب را به بازار برگرداند ناصواب می نمود.

بلافاصله بعد از این بیانات طراحان سوال نیز در بیانیه ای اعلام کردند که فرمایشات رهبر معظم انقلاب را به دیده منت پذیرفته و از طرح سوال از رئیس جمهور انصراف دادند.