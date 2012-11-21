ورود مواد مخدر و سلاح از مرزهای خراسان رضوی به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی کشور با همه توان آماده خدمتگزاری به عزاداران وعاشقان سرور وسالار شهیدان است و در این راه به منظور تامین امنیت و آسایش مردم و تسهیل در رفت وآمد وعبور و مرور وجلو گیری از ترافیک شدید همه اقدامات لازم را پیش بینی کرده و با تمام توان آماده است.

وی در ادامه از همه مردم و عزاداران ابا عبدالله الحسین نیز تقاضای همکاری و همیاری کرد و گفت: همکاری مردم با پلیس موجب برگزاری هر چه بهتر و باشکوهتر مراسم عزاداری خواهد شد.

وی افزود: بخشی از مواد مخدری که به استان خراسان رضوی وارد می شود از طریق مرزهای استان های دیگر است و این ورود از مرزهای بین المللی استان خراسان رضوی صورت نمی گیرد.

وی از تجهیز مرزها به ابزار الکترونیکی و انسداد و تقویت مرزها خبر داد و بیان کرد: با نصب این دوربین ها واقدامات مراقبتی روند کاهش آسیب ها از مرزهای بین المللی بیش از این کاهش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به افزایش توانمندی های نیروهای انتظامی و بالا رفتن سطح تخصص در این نیرو در داخل مرزها نیز شاهد تقویت مبارزه با مواد مخدر هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به مراکز درمانی و اردوگاه های نگهداری و ترک معتادان ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که از پدیده اعتیاد ومواد مخدر راحت شویم وهیچ فرد معتاد و گرفتاری را در جامعه شاهد نباشیم.

احمدی مقدم در خصوص نظارت بر تولیدکنندگان پوشاک داخلی اظهار داشت: کم توجهی به بروز ناهنجاری ها باعث می شود رفتارهای ناهنجار به هنجار و رفتارهای هنجار به ناهنجار تبدیل شود و در واقع در نظام ارزشی جامعه اسلامی مان شاهد تغییراتی باشیم پس بنابراین همه مردم وسازمان ها در کشور باید به مراقبت از فرهنگ کشور بپردازند.

وی همچنین امر به معروف ونهی از منکر را یک وظیفه همگانی دانست و بیان کرد: این وظیفه برای نیروی انتظامی یک مسئولیت اختصاصی است اما آحاد جامعه به خصوص متولیان این حوزه نیز باید در این زمینه کار کنند تا به این وسیله انحرافات وارد شده از فرهنگ غربی گوشزد و در راستای حذف آن گام برداریم.

سردار احمدی مقدم گفت: نظارت ناجا بر نظام صنفی و تولید کنندگان داخلی تنها بخش از نظارت های اعمال شده است که نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند در این حوزه وارد شود و این موضوع نیازمند همکاری همه مسئولان و دلسوزان کشور و مردم است.