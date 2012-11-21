بازاری ها انصاف را رعایت کنند/گرانی های اخیر یکی از امتحانات بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا استادی در جمع عزاداران حسینی(ع) در حسینیه شهدای قم، با اشاره به امتحانات الهی در زندگی انسان ها، اظهار کرد: انسان همواره در طول زندگی خویش با امتحانات متعددی روبرو می شود که باید راه سربلندی در امتحانات را از قرآن و روایات اهل بیت(ع) پیدا کند.

وی افزود: گاهی فقط شخص امتحان کننده می داند که در حال امتحان شخص مورد نظر است که در این آزمون نوع خاصی از روابط میان آن دو حاکم می شود؛ اما گاهی نیز امتحان به شکلی است که آزمون کننده و امتحان شونده از آن مطلع هستند و می خواهند که نتیجه این امتحان برای دیگران، درس و عبرت باشد.



دبیر شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: در بسیاری از امتحانات الهی از اولیاالله، نظیر چنین امتحان هایی پیش آمده است که هر کدام از این امتحانات برای بندگان خدا، درس و عبرت بوده است.



وی گفت: برخی از امتحاناتی که خداوند در مسیر برخی انسان ها قرار می دهد، به این دلیل است که مردم این شخص را بهتر بشناسند و رفتار او را پس از سربلندی در این امتحان الگوی عمل خود قرار دهند که نظیر چنین امتحان هایی در زندگانی اولیای الهی بسیار دیده شده است.



برخی از امتحانات الهی بهترین تمرین برای تکامل انسان است





آیت الله استادی برخی از امتحانات الهی را بهترین تمرین برای تکامل انسان دانست و تصریح کرد: گاهی برخی ابتلائات و امتحان برای مردان خدا، تمرینات بسیار خوبی است که بتواند آن شخص را به انسانی کامل تبدیل کند، همانگونه که خداوند چنین امتحاناتی را برای حضرت ابراهیم(ع) در نظر گرفت و ایشان از مقام رسالت به امامت ترفیع پیدا کردند.



وی گفت: بسیاری از افراد نمی دانند که در حال امتحان هستند و دنیا را دار بلای محفوفه نمی دانند و به همین دلیل است که سعی نمی کنند خود را در این امتحانات آب دیده کنند و به تکامل برسند، همچون استادی که سعی می کند شاگردش را با مشکلات تنها بگذارد تا بتواند خود، راهی مناسب برای برون رفت از مشکلات پیدا کند ولی همیشه نگاهی هم به استاد دارد و به او دلگرم است، ما نیز باید بدانیم که همیشه در حال امتحان هستیم و باید به خداوند اطمینان داشته باشیم و در صراطی که قدم بر می داریم، استوار باشیم.



در امتحان الهی باید بهترین راه را انتخاب کرد





استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: هر 2 راهی که از صبح تا شب سر راه ما قرار می گیرد یک امتحان است که باید بهترین انتخاب را داشته باشیم، امتحانی که موجب سرافزاری باشد، نه سرافکندگی، بسیاری از اوقات دیده شده است که والدین به دلایل مختلف چیزهایی از فرزندان خود می خواهند که ظاهرا غیر منطقی است ولی نوع واکنش ما به این تقاضاها، بهترین نتیجه امتحانی است که در آن قرار می گیریم و باید در این مواقع همیشه احترام و حرمت والدین را به هر مساله دیگری ترجیح دهیم.



وی گفت: گرانی های اخیر، یکی از امتحانات بسیار بزرگی است که امروز همه ما به آن مبتلا شده ایم و هر کدام از ما در این راستا وظیفه ای دارد که باید به آن عمل کند، امروز در بازار افرادی هستند که به رغم اینکه می دانند انصاف چیست و چگونه باید رفتار کرد، گرانی را بهانه ای برای ارائه مضاعف قیمت کرده اند و به این بهانه که قیمت ها روز به روز بالا می رود قیمت کالایی که رشد قیمت خود را طی کرده است را روز بعد بدون هیچ توجیهی بالاتر و بالاتر عرضه می کنند، توجه داشته باشیم که خیلی از افراد در این روزها و در این امتحانات اقتصادی مردود شدند.



خواندن نماز اول وقت امتحان الهی است





آیت الله استادی اظهار کرد: خواندن نماز اول وقت بخشی از امتحان الهی است ولی امتحان بزرگ تر آن است که پای الله اکبر و عهدی که با خدا می بندیم بمانیم و از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاییم، حضرت علی(ع) به معاویه عرض کردند که خداوند من را با تو و تو را با من امتحان کرده است و همین مساله نشان می دهد که به چه میزان تشخیص انسان رشد کرده از نظر کمالات معنوی می تواند بینش او را نسبت به انتخاب راه درست و خطا بالا ببرد.



دین خدا باید در قلب متبلور شود





وی گفت: برخی از مردم تصور می کنند وقتی ظاهر و لباس آنان تغییر کرد و به شکل و ظاهر متدینین درآمدند، می توانند با طیب خاطر، اعلام کنند که فرد متدینی شده اند در حالی که خداوند به اعمال و نیات انسان می نگرد و انسانی که نتواند دردرون خود انقلابی بر پا کند، نمی تواند با تغییر در ظواهر زندگی خود، به سعادت برسد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، این استاد حوزه با اشاره به روایت امام حسین(ع) در موقع ورود به صحرای کربلا در خصوص نوع دیانت مردم، اظهار کرد: دین خدا نباید لقلقه زبان باشد بلکه باید در قلب و عمل انسان متبلور شود که این ایمان، اگر واقعی باشد، در موقع شناسایی حق از باطل، کارایی خود را به اثبات می رساند.