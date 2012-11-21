آماده باش کامل پلیس راهور تهران تا پایان مراسم شام غریبان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی در حاشیه نشست فصلی سازمان حمل ونقل و پلیس راهور گفت: ارتقاء انضباط ترافیکی به عنوان محور اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. در عین حال باید به روان سازی ترافیک به عنوان قله کار توجه شود. پس از آن نتیجه این دو فرایند کاهش تلفات و تصادفات است. به نوعی باید گفت اگر تمام برنامه ریزیها بر روی این سه محور متمرکز شود نتایج بسیار خوبی بدست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به مدیریت بهتر ترافیک تهران باید جلسات شورای ترافیک در سطح منطقه نیز برگزار شود گفت: به عنوان مثال در دو بارندگی اخیر با توجه به جلسات درون سازمانی که با معاون حمل و نقل ترافیک و معاون خدمات شهری شهرداری برگزارشد، آبگرفتگی ها به حداقل رسید و جایی هم که آبگرفتگی داشتیم به سرعت جمع آوری شد.

رحیمی تاکید کرد: شورای ترافیک منطقه ای راهکار پیشنهادی است که مسئولان در آن شورا می توانند برای یک ماه آینده در سطح منطقه مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه ناهنجاریهای ترافیکی علت اصلی نابسامانی، ترافیک و سوانح در پایتخت است، گفت: در رابطه با بهبود و اصلاح ترافیکی باید برنامه ریزیهای مفصل، عمیق و گسترده داشته باشیم. به رغم آنکه علمای این بخش معتقدند کار آموزشی زمانبر است اما به اعتقاد بنده مردم تهران فرهنگ پذیرند و باید برای این بخش در تمامی زمینه ها برنامه ریزی کرد .

رحیمی افزود: از مسئولان می خواهیم تبلیغات محیطی را به عنوان یک بخش اثرگذار در ارتقای رفتارهای ترافیکی جدی بگیرند. زیرا راننده با دیدن این تبلیغات دقایقی با خود درگیر شده و این امر سبب ترویج فرهنگ صحیح رانندگی خواهد شد و بر این اساس باید تشکیل کارگروه ویژه ارتقای فرهنگ ترافیک در هر منطقه نیز باید در دستور کار قرار گیرد .

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه تاکید کرد: از امروز تا پایان مراسم شام غریبان تمام نیروهای پلیس راهور آماده باش کامل هستند و تلاش خواهیم کرد با توجه به عزاداری هیئتها در سطح شهر خدمات لازم را در جهت بهبود وضعیت ترافیک انجام دهیم.