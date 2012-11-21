۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

سامی ابوزهری:

آمریکا مانع اقدام بین المللی علیه رژیم صهیونیستی است

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، آمریکا را به تلاش برای منع شورای امنیت سازمان ملل در راستای صدور قطعنامه ای علیه رژیم صهیونیستی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار ،سامی ابوزهری گفت: حماس موضع جانبدارانه آمریکا از رژیم صهیونیستی را محکوم می کند.

وی افزود: آمریکا علاوه بر اینکه مانع از هر تلاش بین المللی برای محکومیت اشغالگران می شود و مقاومت فلسطین را عامل مشکلات می داند اما در برابر جنایات صهیونیستها علیه مردم بی دفاع فلسطین سکوت کرده است.

ابوزهری بیان کرد: این موضع آمریکا، این کشور را شریک جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها معرفی می کند و کشورهای عربی و اسلامی باید به مسئولیتهای خود در قبال این جانبداری آمریکا عمل کنند.

شایان ذکر است که مقامات آمریکایی حملات رژیم صهیونیستی به غزه را نوعی دفاع از خود صهیونیستها دانسته بودند.

