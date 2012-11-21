طرح سالم سازی باشگاه های پرورش اندام کشور عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کاظمی آشتیانی ظهر چهارشنبه در جلسه انتخابات ریاست هیئت پرورش اندام خراسان رضوی اظهار داشت: برای اصلاح و رفع مشکلات اساسی این رشته به فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی آمدم که در صدر آن رفع معضل و رانت موجود در دوپینگ کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اپیدمی وحشتناکی در بحث مکمل ها در سطح کشور دیده می شود که متأسفانه افرادی با عنوان مربی بدون هیچگونه صلاحیت مربیگری این مواد را در اختیار ورزشکاران قرار می دهند که عواقبی همچون ابتلا به سرطان را در پی دارد.

آشتیانی تصریح کرد:این مواد نیروزا باعث رشد نابجای عضلات شده و گاهی دیده شده ورزشکاری حتی پس از کسب مقام در رده های کشوری و بین المللی دچار کاهش و یا افزایش شدید وزن می شود و از آن بدن روی فرم ورزشی دیگر خبری نیست.

وی از اجرایی شدن طرح سالم سازی باشگاه ها خبر داد و گفت: بایستی تلاش کنیم تا سطح دانش و علمی ورزشکاران این رشته را بالا ببریم و امیدوارم با اقدامات مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی همچون راه اندازی این رشته در دانشگاه شاهد سرآمد شدن هیئت پرورش اندام خراسان رضوی در کشور باشیم.

در ادامه بهرام نکاحی ضمن تقدیر از زحمات حسین محمد زاده ریاست سابق هیئت پرورش اندام خراسان رضوی گفت: امیدوارم بتوانم در این راه خدماتی را که شایسته این رشته ورزشی است را به کمک دوستداران این رشته ورزشی و مسئولان، در راستای ارتقای این رشته ورزشی ارائه دهم.

رئیس جدید هیئت پرورش‌اندام خراسان‌رضوی گفت: جایگاه هیئت پرورش‌اندام خراسان‌رضوی را باید به معنای واقعی ارتقا دهیم و با همدلی و هم‌اندیشی، به سیاست‌های مدیران ارشد ورزش استان و فدراسیون پرورش اندام کشور دست یابیم.