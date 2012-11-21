همایش با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مدارس قم برگزار می شود

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر که همزمان با هفته اول ماه محرم است و با توجه به ضرورت ترویج امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در میان دانش آموزان اقداماتی توسط آموزش و پرورش در این زمینه انجام می شود.



وی ادامه داد: این اداره کل در سطح معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه به منظور برنامه ریزی جهت ترویج امر به معروف و نهی از منکر اقداماتی انجام می دهد.



معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم اضافه کرد: در این راستا آموزش و پرورش به برگزاری همایش هایی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات با حضور پرشور فرهنگیان در اداره و با حضور دانش آموزان در مدارس به تفکیک مقاطع و دوره های تحصیلی اقدام کرده است.



وی گفت: همچنین این اداره کل به برگزاری فعالیت تحقیق و پژوهش دانش آموزی در زنگ انشا با محوریت آثار و برکات قیام امام حسین(ع)، قیام امام حسین(ع) از نگاه اندیشمندان جهان و نمونه های عملی از رشادت، شجاعت و فداکاری های یاران امام حسین(ع) در کربلا و سایر موضوعات مرتبط کرده است.

