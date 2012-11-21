رفتار ما در اندیشه تأثیرگذار است/ دشمن درصدد گرفتن غیرت دینی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان، امروز اول آذرماه در سخنرانی خود در مسجد دانشگاه تهران در مورد سبک زندگی گفت: مرحوم دکتر کاردان ـ استاد روانشناسی ما در مورد تست روانشناسی در سر کلاس صحبت کرد و تحلیل رفتار مردم را از دانشجویان می خواست. موضوع تست روانشناسی این بود که افرادی را وارد اتاقی می کردند و کاری مانند به هم ریختن و درست کردن چیزی را از آنها می خواستند و مبالغی متفاوتی پول به آنها می دادند و در راهروی اتاق انتظار شرایطی را ایجاد کرده بودند تا افراد سر کار با هم حرف بزنند. افرادی که کمتر پول گرفته بودند این کار را بیشتر و بهتر توجیه می کردند و افرادی که پول بیشتری گرفته بودند کمتر دلیلی برای این کار داشتند. در تحلیل این موضوع از گزاره دینی استفاده کردم و گفتم: انسان کمال طالب است؛ بنابراین افرادی که پول زیادی بابت کار کوچک دریافت کرده بودند نمی توانستند کمال طلبی را در کار خود بیابند.

وی با اشاره به اینکه رفتار ما در اندیشه ما تأثیرگذار است، بیان کرد: وقتی کاری توسط انسان درست و نادرست انجام شد، انسان بالاخره سعی می کند و دلایلی برای این کار پیدا می کند و نهایتا چند دلیل برای آن می تراشد. اگر فکر علما، دانشمندان، دانشگاهیان و ... خراب کار کند روی رفتار مردم تأثیرگذار است.

پناهیان به روایتی اشاره کرد و افزود: زیاد خوابیدن، از زیاد نوشیدن نشأت می گیرد و زیاد نوشیدن نتیجه زیاد خوردن است. اینها نفس شما را سنگین می کند و نمی گذارد طاعت کنید. به قلب ما قساوتی می دهد که دیگر قدرت و حوصله تفکر نخواهیم داشت. از آیت الله بهجت پرسیدند که چه کار کنیم که زیاد نخوابیم؟، ایشان گفتند نشسته بخوابید. از پسر ایشان پرسیدم، می گفتند: ایشان اکثرا روی صندلی می خوابیدند.

وی در ادامه سخنانش در مورد شخصیت آیت الله بهجت تصریح کرد: پزشک ایشان را معاینه کرده بود، گفت وی سالم هستند اما نای ایشان خشکیده و به هم چسبیده است انگار چیزی نمی خورند. پسر وی می گفت: تقریبا در هفته آخر عمر خود تقریبا هیچی نخورده بودند. زندگی ائمه(ع) و پیامبر(ص) نیز همواره این گونه بوده است. امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند: فدای آن آقایی شوم که از بس غذاهای گیاهی خورده بود، معده اش سبز شده است.

این خطیب با اشاره به روایتی در مورد حلم گفت: امام علی(ع) می فرمایند بهترین ردایی که می خواهید روی لباسهایت بپوشی، حلم است و اگر نتوانستی حلیم باشی، ادای افراد حلیم را در بیاور. وقتی انسان ادای افرادی را در می آورد شبیه آنها می شود. کم هستند افرادی که شبیه کسی شود اما مثل آنها نشوید. وقتی خود را شبیه افرادی کردیم، افکار و رفتار مثل آنها می شود. افکار فقط در کلاس عقاید درست نمی شود، افکار در سبک و روش زندگی درست می شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به روایت گفتگوی حضرت زینب(س) و یزید، که یزید آیات الهی و قرآن را کذب خوانده بود، تصریح کرد: حضرت زینب(س) به یزید می گوید می دانی چرا رفتارت بد است، چون رفتارت عقیده ات را درست کرده است. اول باید عقاید درست شود یا افکار، یا رفتار و یا احوال؟ وقتی می خواهیم به کودکان اعتقاد بیاموزیم باید چه کنیم؟ از هفت سالگی باید به کودک ادب آموخت. کودک که می خواهد از 14 سالگی عبد خدا شود، اول باید نسبت به خدا از هفت سالگی ادب خود را نشان دهد.

پناهیان تصریح کرد: بچه ها معمولا ادای پلیسها را در می آورند و خود را به شکل این شخصیت درست می کنند، چون پلیس به شکل خاصی است که با دیگران متفاوت است. بچه ها فطرتا به سبک زندگی توجه دارند و شخصیت پلیس به خاطر حرکات و رفتارهای خاصش برایشان جالب است. رفتار درست وقتی حاصل می شود که ادب درست وجود داشته باشد. وقتی رفتار درست شد، این امید وجود دارد که افکار درست شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با طرح این پرسش که می دانید صهیونیستها چقدر نانجیب هستند و آدم می کشند؟ همین ها در اوج رذالت، جریان هالیوود را برای نابودی نسل بشر هدایت می کنند. به بقیه انسانها غیر از بنی اسرائیل می گویند حیوانات دو پا. از طریق هالیوود سبک زندگی درست می کنند. اکنون ما به خاطر طرفداران عدم تفکیک جنسیتی، جرأت بیان تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را نداریم. اما آنها در فیلم «غریبه ای در میان ما» در وسط اتوبوس پرده می زنند تا دانشجویان دختر و پسر همدیگر را نبینند. حتی خاخام یهودی با دختر دست نمی دهد چون این کار را درست نمی دانند.

پناهیان در پایان سخنانش با بیان اینکه اگر در یک دینی، غیرت دینی را بگیرند، همه چیز را گرفته اند، بیان کرد: دشمن در صدد این کار است. اسلام می گوید حرام است که قیافه و شکل خود را به شکل کافر درست کنید. حرام است که کت و شلوار انگلیسی بپوشیم. شباهت به کفار حرام است. می خواهید بدانید که صهیونیست ها چرا چنین رفتاری دارند؟، نتیجه رفتار صهیونیست ها عدم رعایت حلال و حرام الهی است.