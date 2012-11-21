هنوز با جدایی عنایتی موافقت نکرده ایم/ تیم ملی بازیکن خلاق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور در نشست خبری قبل از دیدار مقابل راه آهن که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط برای ما و راه آهن تقریبا مشابه است با توجه به اینکه هر دو تیم دیدار گذشته خود را با پیروزی پشت سر گذاشته اند تقریبا امتیازاتشان نزدیک به یکدیگر است.

وی ادامه داد: در این چند هفته اخیر سیر صعودی داشته و توانسته ایم مثل بازی های گذشتمان بازی های خوبی ارائه دهیم و امیدوارم فردا با ارائه یک بازی خوب به پیروزی دست پیدا کنیم.

سرمربی مس کرمان خاطر نشان کرد: دیدار مقابل راه آهن از بازیهای عقب افتاده ماست و اگر بتوانیم در این دیدار پیروز شویم و دو بازی باقیمانده مان را با پیروزی پشت سر بگذاریم جایگاه مناسبی در جدول پیدا کرده و نیم فصل دوم را با روحیه خوب آغاز خواهیم کرد وامیدوارم بتوانیم در پایان فصل جایگاهی که مناسب مس است را به دست بیاوریم.

قاسمپور در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با بازیهایی که تیم ملی برگزار کرده است امید دارید که به جام جهانی صعود کنیم یا خیر، گفت: تیم ملی در چند وقت اخیر همیشه با نذر و نیاز موفق بوده است اما باید الان بپذیریم که شرایط سخت شده است. اگر در گذشته تیم ملی موفقیتی را کسب می کرد به دلیل این بود که بازیکنان خلاقی در آن وجود داشتند که متاسفانه در حال حاضر از بازیکنان خلاق محروم هستیم.

وی تاکید کرد: در گذشته بازیکنانی مثل خداداد عزیزی و علی دایی بودند که می توانستند نتیجه بازی را عوض کنند اما متاسفانه در حال حاضر چنین بازیکنانی در تیم ملی وجود ندارد و با علم به اینکه برنامه خاصی برای گل زدن هم نداریم اگر تیمی درمقابل ما بسته بازی کند نمی توانیم گره آن دیدار را را باز کنیم.

سرمربی مس کرمان اظهار امیدواری کرد: اگر چه شرایط برای ما سخت شده است اما هنوز ناامید نیستیم زیرا 3 بازی داریم که باید تمام هم وغم خود را معطوف به موفقیت در این 3 دیدار بکنیم.

وی ادامه داد: ما دو بازی در مقابل کره جنوبی و قطر در خارج از ایران داریم و با توجه به نفوذ سیاسی که قطر در کنفدراسیون آسیا دارد باید به شدت مراقب این دیدار باشیم.

قاسمپور اضافه کرد: البته در فوتبال ما اتفاقاتی می افتد که از هر تیمی بر نمی آید و بعضی اوقات کارهای نشدنی را شدنی می کنیم که امیدوارم این قضیه در خصوص صعود تیم ملی به جام جهانی نیز اتفاق بیافتد. مطمئن باشید اگر ذره ای غفلت کنیم قطعا به جام جهانی صعود نخواهیم کرد.

ابراهیم قاسمپور در پاسخ به این سوال که آیا عنایتی تا پایان فصل در کرمان می ماند یاخیر، گفت: عنایتی با من درخصوص جدایی اش صحبت کرد اما با توجه به اینکه باشگاه بر روی وی سرمایه گذاری کرده در نیم فصل پیدا کردن یک جایگزین خوب برای عنایتی بسیار سخت است بعید می دانم که او از مس برود اما باز هم به او گفتم که اگر بتوانیم جایگزینی برای او پیدا کنیم به وی اجازه خواهیم داد تا کرمان راترک کند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته شما از مدیریت باشگاه انتقاد کردید و پس از این انتقاد آنها از شما حمایت کردند، گفت: طبیعی است که از کادر فنی حمایت شود به طور مثال باید به رویانیان اشاره کنیم که اگر چه فوتبالی نبوده و یک مدیر سیاسی بوده اما به خوبی از کادر فنی اش حمایت کرد و در شرایط سخت سرمربی خود را تنها نگذاشته است.

وی تاکید کرد: انتقاد من جسارت و توهین به کسی نبوده است البته باید بگویم که ما مشکلات زیادی داشتیم که مدیریت تیم بخشی از آن را حل کرده و در تلاش است تا بقیه مشکلات را نیز حل کند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پایان درخصوص محرومین و مصدومین تیمش گفت: احمد حسن زاده، وحید اسماعیل بیگی، جلال کرمی و فرهاد سالاری بازیکنانی هستندکه فردا نمی توانند در مقابل راه آهن ما را همراهی کنند.