کمیته پدافند غیرعامل در شرکت نفت و گاز گچساران تشکیل شد

غلامرضا پاکدل درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کمیته در راستای کنترل و مدیریت در شرایط بحران و جلوگیری از اختلال در عملیات تولید تشکیل شده است.

وی بیان داشت: در این راستا تاسیسات حساس و مهم شرکت، توسط سازمان پدافند غیرعامل کشور شناسایی و دسته بندی شده و برای آنها شرح نیازهای ویژه ای تعریف شده است.

پاکدل با بیان اینکه اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری تا کنون برای ارتقای سیستم مدیریت هوشمند رشد چشمگیری داشته است، عنوان کرد: این اقدامات در زمینه کاهش شاخصهای حوادث در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران انجام شده است.

وی همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی در این شرکت خبر داد و اظهارداشت: 9683 نفر ساعت به تعداد یکهزار و877 نفر، دوره های آموزشی کلاسیک و غیرکلاسیک در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران برگزار شده است.

کاهش 20 درصدی شاخص های حوادث در سال جاری

مدیر عامل شرکت نفت و گاز گچساران همچنین با اشاره به کاهش شاخص های حوادث در این شرکت، تصریح کرد: حوادث پرسنلی در نیمه اول سال جاری 20 حادثه، آتش سوزی26 مورد و نفت ریزی نیز هفت مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 20درصدی داشته است.

پاکدل همچنین با بیان اینکه طرح پایش سلامت برای کارکنان قراداد موقت توسط مرکز سلامت کار بهداری و بهداشت نفت و گاز گچساران اجرا شد، افزود: براساس تفاهم نامه صورت گرفته بین شرکت نفت وگاز گچساران و سازمان بهداری و بهداشت نفت از این پس این نیروها از خدمات مرکز سلامت کار بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: اخذ گواهی سلامت از مراکز سلامت کار خصوصی برای این دسته از کارکنان هزینه زیادی در پی داشت و از این پس این هزینه بسیار کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران همچنین از پایش سلامت کارکنان این شرکت که در معرض عوامل زیان آور محیط کار هستند خبر داد.

یک هزار و 316 مورد پایش سلامت کارکنان شرکت در نیمه نخست امسال

پاکدل بیان داشت: براساس تعاملاتی که ادارات ایمنی و بهداشت محیط این شرکت با مرکزسلامت کار بهداری و بهداشت گچساران انجام داده اند، یک هزار و 316 مورد پایش سلامت در نیمه نخست سال جاری صورت گرفته و دو هزار و420 مورد نیز برنامه ریزی شده که در نیمه دوم امسال اجرا می شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه زیست محیطی در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران اظهار داشت: این اقدامات نتایج چشمگیری در کاهش آلودگیهای زیان آور آلاینده های نفتی داشته است.

پاکدل جمع آوری گازهای زائد، پایش خوردگی روزانه وماهانه لوله های انتقال نفت وگاز، ضخامت سنجی لوله ها، انتقال پساب در تاسیسات نمک زدایی، انجام آزمایشهای کنترل کیفیت، تصفیه گازهای اسیدی با استفاده از تکنولوژی نانو و ترمیم جاده های دسترسی به واحد های عملیاتی را از اقدامات انجام شده در زمینه مسائل زیست محیطی عنوان کرد.