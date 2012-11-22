آموزش بسیاری ازآموزه های اسلامی توسط مداحان محقق می شود

اشرف کبیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مداحان در محافل خانگی کار سیستم آموزشی را برای انتقال بسیاری از آموزه ها به خانواده ها راحتتر و کم هزینه تر کرده است.

وی تصریح کرد: قشر مداح با توجه به عرق مذهبی اقشار مردم در استان می توانند به راحتی برای افراد جامعه تاثیر گذار باشند.

کبیری پور یادآور شد: آموزش هایی مداحان می بینند تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی است.

کارشناس تشکلات دینی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای به روز شدن آموزش ها به مداحان می توان از پتانسیل های اجرایی در انتقال بسیاری آموزش ها استفاده کرد.

کبیری پور بیان داشت: آموزش های فرهنگی،مذهبی، بهداشتی و حتی خانوادگی را مداحان این استان باید طی کنند و در محافل خانگی که برای روضه خوانی میروند به خانواده ها انتقال دهند.