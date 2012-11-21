غزه باید مورد حمایت همه جانبه نظام های ارزشی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مسعود جزایری امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح سامانه تصویری سازمان بسیج مستضعفین و نمایشگاه عملکرد سه ساله بسیج، در جمع خبرنگاران در مورد حمله رژیم صهیونیستی به غزه، گفت: مردم مسلمان فلسطین پای آرمان های بزرگ خودشان یعنی آزادی بیت المقدس ایستاده اند.

وی افزود: همچنان که در جنگ گذشته ملت مظلوم فلسطین در مقابل ددمنشی های رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مقابله کرد و پیروز شد بدون تردید در جنگ کنونی نیز مردم غزه پیروز خواهند شد.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با بیان اینکه جنگ اخیر یک جنگ تمام عیار رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه بود، تصریح کرد: این جنگ شکاف های عمیق درون حاکمیت رژیم صهیونیستی را به خوبی آشکار کرد و آسیب پذیری این رژیم بیش از گذشته آشکار شد.

وی افزود: در جنگ های اخیر صهیونیست ها نقاط ضعفی از خودشان برجای گذاشتند که این نقاط ضعف از فرصت های آتی برای مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی به شمار می آید.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا ایران کمک نظامی از جمله ارسال سلاح به غزه داشته است، گفت: ایران بارها اعلام کرده از مستضعفان و محرومان جهان به اشکال مختلف بنا به مصلحت حمایت می کند.

جزایری خاطر نشان کرد: طبیعتا مردم غزه که هیچ سرپناهی ندارند باید توسط نظام های ارزشی مانند ایران مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.