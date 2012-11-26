بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر کفاشیان مبنی بر اینکه اگر کسی در فوتبال ایران پیدا شود که دارای طرح، برنامه و راهکار باشد حاضرم مسئولیت را به وی واگذار کنم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: آقای کفاشیان با این اظهار نظر فکر کرده که در فوتبال ایران قحط الرجال است.

وی در همین خصوص افزود: حداقل 10 نفر را در حال حاضر می شناسم و می توانم معرفی کنم که دارای صلاحیت کافی برای مدیریت فوتبال ایران بوده و علاوه بر اینکه خودشان مدیران قوی و با تجربه ای هستند دارای برنامه های تخصصی بوده و با کار گروه توانمندی که دارند، می توانند آن برنامه ها را اجرایی کنند.

ذوالفقار نسب تصریح کرد: این افراد با کار گروهی که دارند برنامه تخصصی خود را به صورت کوتاه، میان مدت و بلند مدت را به خوبی اجرا می کنند که کسب نتایج خوب توسط تیم های رده های مختلف ملی نیز جزئی از برنامه آنها خواهد بود.

وی تاکید کرد: البته آقای کفاشیان نباید فراموش کند به غیر از این افراد توانمند، ما 50 دانشکده تخصصی تربیت بدنی داریم که در اکثر آنها گرایش مدیریت ورزشی تدریس می شود بنابراین با وجود چنین پتانسیل ها و پشتوانه هایی اظهار نظر کفاشیان غیر منصفانه و ناامید کننده است.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: اگر یک فرد فوتبالی تحصیل کرده در راس فدراسیون فوتبال قرار گیرد ایده آل ترین حالت است اما مدیران غیر فوتبالی هم بودند با اینکه خود در آغاز کار تخصص و تجربه نداشتند اما از کابینه و مشاوران قوی استفاده می کرد.