تنظیم بازار مازندران ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس کمالی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شورای اسلامی استان با اشاره به اینکه روزانه شاهد افزایش نرخ کالا و اجناس در سطح استان هستیم، اظهار داشت: امور صنفی باید در استان نسبت به نظارت و بازرسی بر روی قیمت کالاها ورود پیدا کند.



وی به افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی در برخی از شهرهای استان که به صورت یکنواخت انجام شد خبر داد و افزود: قرار بوده که در سال 91 هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی در شهرها نداشته باشیم که متاسفانه در برخی شهرهای استان، رانندگان خود اقدام کردند.



عضو شورای اسلامی شهر زیرآب با بیان اینکه حدود 10 سال از اجرای طرح چهار بانده کردن گردنه گدوک به قائم شهر سپری می شود و سال گذشته به عنوان طرح مهر ماندگار نامگذاری شده است، گفت: هنوز هیچگونه اقدامی برای تسریع در اتمام این پروژه صورت نگرفته است.



کمالی خواستار نظارت بیشتر بر برخی پروژه ها در سطح شهرهای استان برای انجام فنی و عمرانی شد.