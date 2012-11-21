انتصاب رئیس نهاد نمایندگی رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه رئیس دبیرخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور با حضور معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی در اروپا و آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام قمی-معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله حجت الاسلام قاضوی، طی حکمی حجت الاسلام سید ابومحمد مرتضوی را به ریاست دبیرخانه این نهاد منصوب کرد.

حجت الاسلام مرتضوی پیش از این ریاست دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف را عهده دار بود.

متن حکم حجت الاسلام مرتضوی به این شرح است:

بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابومحمّد مرتضوی

سلام علیکم

با استناد به ماده 7 اساسنامه به نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور و با توجه به پیشنهاد نمایندگان محترم مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور، جنابعالی را با توجه به مراتب فضل و تعهد و تجربه موفق مدیریت فرهنگی، به ریاست دبیرخانه نهاد مزبور منصوب می‌کنم.

اهم وظایف حضرتعالی عبارتند از:

1ـ اتخاذ تدابیر مناسب برای تحقق اهداف مورد نظر نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه دانشجویان و اساتید ایرانی خارج از کشور

2ـ تبیین و تعمیق آگاهی و علائق اسلامی دانشجویان و استادان ایرانی در خارج از کشور

3ـ توسعۀ فضای معنویت در میان دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور

4ـ زمینه‌سازی و رفع موانع فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور و تقویت ارتباط فکری و عاطفی آنان

5ـ اهتمام به هماهنگی و همکاری و هم‌افزایی نهادها و سازمان‌های مرتبط با امور دانشجویان خارج از کشور

6ـ توجّه جدی به نقش دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور در تحقق نقشه جامع علمی

7ـ بهره‌گیری از امکانات داخل کشور برای کمک به فعالیت دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور

8ـ تقویت علمی و فکری دانشجویان و استادان ایرانی خارج از کشور برای حضور مؤثر در فرایند بیداری اسلامی