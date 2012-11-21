  1. استانها
  2. قم
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

توسط مجمع ذخائر اسلامی/

کتاب اسناد موقوفات قائن منتشر شد

کتاب اسناد موقوفات قائن منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر مجمع ذخائر اسلامی از انتشار کتاب اسناد موقوفات قائن توسط این مجمع خبر داد.

سید صادق اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کتاب حاوی اسناد وقف نامه های شهرستان قائن است ابراز داشت: وقف نامه ها مهمترین اسناد شرعی اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه وقف نامه ها حاوی مطالب بسیار مفید هستند عنوان کرد: وقف نامه ها جنبه های اقتصادی، سیاسی، مالی، شرعی و مردم شناسی را دارا هستند و می توانند بسیاری از واقعیت های تاریخی را بیان کنند.

مدیر مجمع ذخائر اسلامی با بیان اینکه تالیف این کتاب توسط سید صادق اشکوری انجام شده ابراز کرد: ازاسناد موقوفات عکس برداری شده و عکس ها عینا در کتاب گردآوری شده است.

وی ادامه داد: این کتاب می تواند به اشخاصی که در زمینه تاریخ و یا علوم اجتماعی فعالیت می کنند اطلاعات مفیدی را ارائه دهد.
 

کد مطلب 1749692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها