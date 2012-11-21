کتاب اسناد موقوفات قائن منتشر شد

سید صادق اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کتاب حاوی اسناد وقف نامه های شهرستان قائن است ابراز داشت: وقف نامه ها مهمترین اسناد شرعی اسلامی هستند.



وی با بیان اینکه وقف نامه ها حاوی مطالب بسیار مفید هستند عنوان کرد: وقف نامه ها جنبه های اقتصادی، سیاسی، مالی، شرعی و مردم شناسی را دارا هستند و می توانند بسیاری از واقعیت های تاریخی را بیان کنند.



مدیر مجمع ذخائر اسلامی با بیان اینکه تالیف این کتاب توسط سید صادق اشکوری انجام شده ابراز کرد: ازاسناد موقوفات عکس برداری شده و عکس ها عینا در کتاب گردآوری شده است.



وی ادامه داد: این کتاب می تواند به اشخاصی که در زمینه تاریخ و یا علوم اجتماعی فعالیت می کنند اطلاعات مفیدی را ارائه دهد.

