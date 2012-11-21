به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه خبری المنار دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: انفجار امروز اتوبوس در تل آویو در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داده است.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز تا دقایقی دیگر یک جلسه ای اضطراری برای بررسی انفجار امروز تشکیل خواهد داد.
سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: انفجار امروز یک اقدام تروریستی بوده است.
از سوی دیگر، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پلیس اسرائیل تلاشها ی خود را برای یافتن دو مظنون انفجار امروز در اتوبوس افزایش داده است.
جنبش جهاد اسلامی در بیانیه ای انفجار امروز در تل آویو را پیروزی خون شهدای غزه دانست.
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