  1. بین الملل
۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

خبر فوری/

انفجار تل‌آویو نزدیک پایگاه نظامی رخ داد/ جلسه اضطراری کابینه امنیتی نتانیاهو

انفجار تل‌آویو نزدیک پایگاه نظامی رخ داد/ جلسه اضطراری کابینه امنیتی نتانیاهو

منابع خبری اعلام کردند: کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی تا دقایقی دیگر با برگزاری نشستی اضطراری انفجار امروز در تل آویو را مورد بر رسی قرار خواهد داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه خبری المنار دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: انفجار امروز اتوبوس در تل آویو در نزدیکی یک پایگاه نظامی رخ داده است.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز تا دقایقی دیگر یک جلسه ای اضطراری برای بررسی انفجار امروز تشکیل خواهد داد.

سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: انفجار امروز یک اقدام تروریستی بوده است.

از سوی دیگر، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پلیس اسرائیل تلاشها ی خود را برای یافتن دو مظنون انفجار امروز در اتوبوس افزایش داده است.

جنبش جهاد اسلامی در بیانیه ای انفجار امروز در تل آویو را پیروزی خون شهدای غزه دانست.

کد مطلب 1749694

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