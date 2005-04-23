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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۱۷

مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد:

چينيها با 100 ميليون دلار سرمايه گذاري قطار برقي مهر شهر-هشتگرد را احداث مي كنند

مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت: چينيها با 100 ميليون دلار سرمايه گذاري قطار برقي مهر شهر-هشتگرد را احداث مي كنند

سد محمود ميريان درمراسم امضا و تبادل قرارداد عمليات اجرايي پروژه قطار برقي بين شهري مهرشهر و شهر جديد هشتگرد با كشور چين با  بيان اين مطلب افزود: در راستاي تصويب احداث شهرهاي جديد از سوي هيات دولت براي حل مشكل كلان شهرها  و احداث  شهر جديد هشتگرد مطالعه  در خصوص راه اندازي  قطاربرقي بين شهري مهرشهر - شهر جديد هشتگرد  از ده سال گذشته آغاز و قرار شد اين پروژه در ادامه مسير قطار برقي تهران - كرج - مهر شهر احداث شود .

ميريان گفت: احداث پروژه قطار بين شهري مهر شهر - كرج از طريق فاينانس و به مبلغ يكصد ميليون دلار در جهت طراحي فازهاي يك و دو در بخشهاي سويل مكانيك ، الكترونيك و خريد تجهيزات  به شركت نورينكو از كشور چين واگذار شد .

وي اظهار داشت:  براساس توافق بعمل آمده با طرف چيني ، بازپرداخت  هزينه پروژه پس از بهره برداري آغاز و بصورت اقساط يك دوره ده ساله صورت خواهد گرفت .

به گفته وي اجراي اين پروژه در طول 25 كيلومتر با طراحي زير ساختهاي آن براي سرعت 240 كيلومتر در ساعت و سرعت حركت برابر 130 كيلومتر در ساعت طي 4 سال به بهره برداري خواهد رسيد  و براساس برنامه ريزي صورت گرفته اين سيستم در سال 1400  سالانه جمعيتي بالغ بر 73 ميليون نفر را جابجا خواهد كرد .

 ميريان با بيا ن اينكه هزينه سفر در مسير مهر شهر - هشتگرد  مشابه هزينه قطار تهران - كرج در نظر گرفته شده است ، تصريح كرد:  فاصله زماني حركت بين دو قطار در ساعت اوج  تقاضاي هر سفر هر ده دقيقه خواهد بود  كه مسافران را طي 12 دقيقه از شهر جديد هشتگرد به ايستگاه مهرشهر  و بالعكس  منتقل مي كند .

وي استفاده بهينه از زمان ، ايمني مسافر ، كاهش آلودگي محيط زيست ، كاهش مصرف سوخت ، عدم محدود شدن به منبع انرژِي ، كاهش تصادفات جاده اي و كاهش استهلاك را از امتيازات اين پروژه در مقايسه با ساير سيستم هاي حمل و نقل ذكر كرد .

ميريان درباره  نتيجه مطالعات مقايسه اي انجام شده  ميان پروژه قطار بين شهري هشتگرد - تهران  با ساير سيستم  هاي حمل و نقل گفت: طي مطالعات انجام شده براي جايگزيني  تقاضاي سفر روزانه 180 هزار نفر درمسير شهر جديد  هشتگرد - تهران  در ساعت اوج تقاضا در  استفاده از قطار برقي ،  نياز به  600 اتوبوس و يا 1200 ميني بوس و يا 4500 وسيله مسافر بري است ،  كه اين خود نياز به احداث يك آزادراه حداقل سه خطه با سرويس متوسط دارد .

وي احداث قطار برقي براي شهرهاي گلبهار به مشهد ، سهند به تبريز، فولاد شهر ، بهارستان و مجلسي به اصفهان ، پرديس و پرند به تهران  را از ساير برنامه هاي در دست بررسي و مطالعه شركت عمران شهرهاي جديد اعلام كرد .

کد مطلب 174970

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