حمله هکرها به سایتهای رژیم صهیونیستی/ رکورد طولانی ترین خواب

حمله هکرهای ناشناس به صدهای سایت رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه آنلاین هکرهای "ناشناس" در هفته ای که گذشته اعلام کرد که تاکنون صدها سایت رژیم صهیونیستی مربوط به سازمانهای دولتی را در اعتراض به حملات هوایی صهیونیستها به غزه هک و همچنین فهرستی از طرفداران رژیم صهیونیستی را منتشر کرده است.

گروه هکرهای ناشناس اعلام کرد که این عملیات آنها علیه رژیم صهیونیستی یا به سایتهای این رژیم آسیب وارد کرده و یا کاملا آنها را پاک کرده است. این حملات بیش از 650 سایت موسسات خصوصی و دولتی را اعم از بانک اورشلیم، به عنوان یکی از موسسات مالی مهم صهیونیستها هدف حملات موفق خود قرار داده است.

براساس اعلام این گروه از هکرها، پایگاه داده های بانک اورشلیم کاملا حذف شده است. طی این حملات، سایت وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس نیز در اعتراض به حمله صهیونیستها به منظور قطع ارتباطهای اینترنتی نوار غزه مورد اصابت قرار گرفت.

تولید گوشی‌ هوشمند ایرانی مجهز به زبان‌های محلی ایرانی

رضا مریداوی مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده گوشیهای موبایل ایرانی از عرضه 4 مدل گوشی ارزان قیمت و یک مدل گوشی هوشمند ایرانی خبر داد و گفت: عرضه این گوشی ها نیمه آذرماه خواهد بود و با این وجود قصد داریم تا پایان سال تعداد گوشی‌های تولیدیمان را به 18 مدل برسانیم.

وی افزود: برای اولین بار زبان کردی را به سری گوشی‌های هوشمندمان اضافه کرده ایم و قصد داریم سایر زبان‌های محلی ایرانی را به گوشی‌هایمان بیافزاییم تا هر فردی با هر زبان و گویشی بتواند از گوشی های وطنی استفاده کند.

تولید یخچالهایی با انرژی خورشیدی

پژوهشگران پارک فناوری کاشان یخچالی را عرضه کردند که از انرژی خورشید برای تولید سرما و بردوت استفاده می کنند.

بر خلاف سامانه های خنک کننده موجود در بازار که با موتورهای الکتریکی کار می کنند، محققان پارک علم و فناوری کاشان توانستند یخچالهای خورشیدی را طراحی و پیاده سازی کنند و از انرژی خورشیدی برای تولید برودت و سرما در این یخچال استفاده کنند.

انرژی خورشیدی مورد نیاز این یخچال از طریق جعبه ای که قبلا با قرار گرفتن در معرض آفتاب شارژ و انرژی خورشیدی در آن ذخیره شده است، تامین می شود.

تولید شیشه‌هایی که برق تولید می‌کنند

پژوهشگران دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران نیز با استفاده از کریستالهای فتونیک شیشه هایی را تولید کردند که قادر به تولید انرژی برق است.

دکتر مجتبی کوه سرخی یکی از محققان این طرح هفته گذشته با اشاره به جزئیات این طرح افزود: شیشه تولید شده در این طرح می تواند رنگ و یا نوری که از آن رد می شود را کنترل کند.

کوه سرخی، با تاکید بر اینکه از این شیشه ها می توان برق تولید کرد، در این زمینه توضیح داد: در این شیشه می توان ساختاری اضافه کرد تا تولید انرژی الکتریکی کند. در این ساختار نور خورشیدی که به شیشه تابیده می شود به جریان الکتریکی تبدیل می شود و به این ترتیب می توان تولید برق کرد.

عرضه نسل اول سلولهای خورشیدی برای تولید الکتریسیته در کشور

محققان دانشگاه تهران با اجرای پروژه تحقیقاتی موفق به عرضه نسل اول سلول‌های خورشیدی بر پایه سیلیکون شدند.

مجتبی کوه سرخی- مجری طرح از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تولید سلول‌‎های خورشیدی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا با اجرای پروژه‌های تحقیقاتی موفق به ساخت نسل اول سل‌های خورشیدی شدیم. این سلولها بر روی پنل خورشیدی نصب می شود.

این سلولهای خورشیدی بر پایه سیلیکون است و اجرای این طرح تحقیقاتی، دستیابی به دانش فنی تولید سلول‌های خورشیدی سیلیکونی 14 تا 17 درصد را میسر کرده است.

کشف ژنی که زمان مرگ انسانها را پیش بینی می کند

دانشمندان یک نوسان ژنی را کشف کرده اند که به قدری می‌تواند بر ساعت بدنی انسان تأثیر بگذارد که حتی زمان روزی که بیشترین احتمال مرگ فرد وجود داشته باشد را پیش بینی می‌کند.

محققان ابراز امیدواری کرده اند که درنهایت بتوان از این نتایج برای تشخیص زمانی استفاده کرد که بیماران سکته ای و یا بیماران قلبی باید داروی خود را برای بیشترین تأثیر مصرف کنند یا زمانی که بیمار باید در بیمارستان باشد و به دقت و از نزدیک مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

این گروه از دانشمندان آمریکایی زمانی که درباره گسترش بیماری پارکینسون و آلزایمر تحقیق می کردند، این نوسان ژنی را کشف کرده اند.

طولانی‌ترین دوره در یک نوع نادر اختلال خواب

یک دختر نوجوان آمریکایی از نوعی اختلال نادر خواب موسوم به سندروم"زیبای خفته" رنج می برد که در طولانی ترین دوره 64 روز مداوم خوابیده است.

نیکول دلین 17 ساله اهل پنسیلوانیاست و می گوید طی مدتی که به دلیل این بیماری در خواب بوده جشن شگرگذاری، کریسمس، تولد اطرافیان و حتی نخستین سفر افراد خانواده اش به شهرک دیزنی را از دست داده است.

ویکی، مادر نیکول، می گوید دخترش 18 تا 19 ساعت در روز می خوابد و وقتی او را برای خوردن غذا بیدار می کنند نیکول در حالت راه رفتن در خواب است و اصلا چیزی به خاطر نمی آورد.

پزشکان می گویند او به اختلال نادر خواب موسوم به کلین – لوین مبتلا است.