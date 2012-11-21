قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی افزود: وضعیت دارو خاص است و در این شرایط تجویز و مصرف منطقی دارو خیلی مهم است زیرا اگر اصلاح مصرف نداشته باشیم به مشکل بر می خوریم.

وی افزود: در شرایط فعلی از انصاف دور است که به مصرف داروهای برند اصرار کنیم زیرا ممکن است کمبود آنها ایجاد نارضایتی کند در حالی که در مورد خیلی از داروها شاهد تولید داخل آنها هستیم که با نوع خارجی آن تفاوتی ندارد.

شیبانی ادامه داد: الان زمانی نیست که دارویی با برند خاص تجویز یا مصرف کنیم و از همکاران پزشک بیش از دیگران انتظار داریم این مساله را درک کنند.

وی گفت: من و همکارانم در طول سال گذشته وقت و انرژی زیادی برای تامین دارو گذاشته ایم و درصدد بوده ایم مصرف را در بازار کنترل کنیم تا مشکلی پیش نیاید.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: به دلیل قیمت پایین دارو در کشور گاهی شاهد نشت این داروها به کشورهای همسایه هستیم و برای این مورد هم باید فکری کرد.