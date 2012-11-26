"ساختمان پزشکان 2" قطعا منتفی است/ نامشخص بودن جزئیات سریال تازه

سروش صحت با تأکید بر این مطلب، به خبرنگار مهر گفت:‌ "ساختمان پزشکان 2" به هیچ وجه ساخته نمی‌شود. همین حالا هم معلوم نیست چه گروهی در ساخت سریال تازه حاضر باشند و هیچ چیز قطعی و جدی نیست.

وی افزود:‌ درباره یک سریال جدید هم نمی‌شود قطعی گفت چه گروهی فعالیت خواهند کرد. حتی نویسنده نیز مشخص نشده و بعد از شکل‌گیری گروه است که می‌توان تصمیم گرفت چه کسی کارگردانی را برعهده بگیرد.

محراب قاسم‌خانی چندی پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود با گروه نویسندگان مجموعه "دزد و پلیس" به همراه چند نفر از دوستان مطبوعاتی به سرپرستی پیمان قاسم‌خانی مجموعه "پژمان" را می‌نویسند و بازیگران این مجموعه همان هنرمندان مجموعه‌های تلویزیونی "ساختمان پزشکان" و "دزد و پلیس" هستند.

وی گفته بود دو نفر بازیگر جدید به این مجموعه اضافه شده‌اند و ایفاگر کاراکتر اصلی "پژمان" برای اولین بار جلوی دوربین می‌رود و سروش صحت نیز کارگردانی را بر عهده دارد.

انتشار این خبر، برخی گمانه زنی‌ها را در پی داشت و یکی از رسانه‌ها از این موضوع، ساخت قسمت دوم "ساختمان پزشکان" را استنباط کرده بود که صحت در گفتگو با خبرنگار مهر ساخت "ساختمان پزشکان 2" را کاملا رد کرده و همچنین درباره ساخت سریال دیگری هم بیان کرد که هنوز تصمیمی گرفته نشده است.