آسمان هم بر تشنگی شهدای کربلا می گرید

به گزارش خبرنگار مهر، کوچه پس کوچه های شهر این روزها انگار طور دیگری است، بیرق ها سیاه پوشیده اند و در عزای سرور و سالار شهیدان سر به فلک می کشند و رو به آسمان فریاد سر می نهند، علم ها خودجوش سرگشته و حیران به چرخه درمی آیند و در سوگ بزرگ مرد تاریخ بی قراری می کنند؛ سکوت غریبانه شهر در فریاد بی قراران حسین در دسته های عزاداری گم می شود.

غروب محرم امسال با غروب طلایی پاییز گره خورده و عصرهایش حزن غم فراق حسین را بر دلها سنگین ترمی کند. بوی محرم روزهاست که فضای شهر را آکنده ساخته، با آنکه هزاران سال از آن روزها می گذرد اما هنوز این داغ تازه است.

هنوز باد بوی خون خاک آلود را از دشت کربلا به مشام عزاداران حسینی می رساند تا سرگشتگی شان را افزون تر کند.

با آنکه شهر در هیاهوی یک زندگی مدرن شهری از عقربه های ساعت پیش تر می دود اما هنوز واقعه بزرگ عاشورا از یادها نرفته و زنده تر از پیش هر لحظه اش برایمان در شب و روزهای محرم مرور می شود و رمز ماندگاری مُحرم همچون رموز دیگر این جهان مَحرم باقی مانده است.

کم کم وقت آن رسیده که جامه سیاه برتن کنیم، وقتش است که جلوی آیینه بایستیم و غبار دل را از ضمیر جان پاک کنیم و خالصانه به سوگ و عزا بنشینیم.

وقت آن است که دسته های عزاداری دوباره در شهر راه بیفتد، وقتش است بر طبل ها کوبیده شود تا بانگ کوس اش تن آسمان را هم به لرزه درآورد.

وقتش رسیده تا تکیه ها را دوباره علم کنیم، زنجیرها را مهیا کنیم، ظرف های نذری را دوباره آتش کنیم و با ذکر دعای عاشورا بر حسین و یارانش درود بفرستیم و بر دشمنان حسین و یارانش فریاد ولعنت و" لعن الله ال زیاد و ال مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه و لعن الله بن مرجانه و لعن الله عمربن سعد و لعن الله شمرو..... لعنت بفرستیم بر دشمنان حسین و سلام و درود بفرستیم بر حسین و یارانش تا زمانی که این زمین زنده است و کوه ها پابرجایند و شب و روز آمدنی و رفتنی است.....

در گوشه ای از برگ نوشته مفاتیح الجنان نگاشته اند " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" ،آری گزاف نگفته اند، اینجا کربلا است، درقرن 2012 میلادی، در اوج تکنولوژی و مدرنیته ، امروز ما و هر روز ما عاشورایی است و هر کجا هستیم آنجا زمین کربلا است. جایی و چیزی که دوهزار سال قبل حسین برای آن جنگید و امروز ما وامدار آن دوران باید در صحرای وجودمان با جهالت هایی که دست و پایمان را در غل و زنجبر گره زده جدال کنیم تا به حق برسیم و از ظلمت تاریکی ها به نور و روشنایی ها وصل شویم؛ آن وقت است که ما هم از یاران حسین خواهیم بود و در زمره شیفتگان او قرار می گیریم، آن وقت است که به سعادت واقعی می رسیم...آری اینجا کربلا است به کربلای وجود خودتان بنگرید تا ببنید از یاران حسین هستید و یا از دشمنان او....

باران چه غریبانه این روزها و شب ها در گوشه ای زمزمه وار گریه سر می دهد و بر سرزمین می کوبد.... با آنکه کودکان به یاد علی اصغر(ع) تشنه لب سقا می شوند تا سیراب کنند عاشقان حسینی را آسمان می گوید من می گریم تا به جبران تشنگی شهادت حسین (ع) ، علی اصغر(ع) و یاران باوفای ایشان، به یاد جوانمردی ابوالفضل العباس و به عظمت این ابرمرد تاریخ که تشنگی را به جان خود خرید سیراب کنم وجود تشنگان صحرای کربلا را.....

عصر های محرم از غم سنگینی رو به آسمان می برم بی خبر از آنکه آسمان هم روزهاست از داغ این فراق گریان است؛ ابرها هم ماتم گریه سرداده اند و اشک هایشان گونه های عزاداران حسینی را هر دم تر می کند، بوی خون خیس خورده می آید، بوی خون داغ شهدای کربلا هنوز زنده و جاری است اینجا ...... البرز، شمال وشرق و غرب هم ندارد، همه جا بوی محرم می آید.

سپیده غفاری

