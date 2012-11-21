برگزاری سوگواره نقاشی خیابانی عاشوراییان در فریدونکار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: این برنامه با حضور نونهالان، نوجوانان، جوانان و و هنرمندان با موضوع نماز در سایه ولایت برگزار می شود.

وی افزود: پیش بینی شده تا در در این رویداد فرهنگی آیینی، هزار نفر از کودکان برای ترسیم واقعه کربلا بر روی کاغذ و 400 هنرمند حماسه عاشورا را بر روی بوم نقاشی خواهند کرد.

وی هنر عاشورایی را قالب تبلیغی مهمی دانست که به واسطه آن می‌توان تابلوی بزرگ زیبایی‌های معنوی عاشورا را ترسیم کرد و گفت: این برنامه باحمایت ادارات و نهادها و هیات انصار الحسین (ع) چهارم اذر ماه همزمان با تاسوعای حسینی از ساعت هفت صبح از مقابل مسجد حضرت امام سجاد (ع) تا روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع) فریدونکنار برگزار می شود.

عزاداری دانشجویان آملی در شهر

جعمی از دانشجویان و استادان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آمل، به مناسبت عزاداری سالار شهیدان در این شهر مراسم دسته رویی به راه انداختند.



این حرکت نمادین با استقبال و همراهی شهروندان آملی، دانشجویان و استادان دانشگاه شمال آمل در مسیری به طول حدود پنج کیلومتر از اداره مقابل سپاه ناحیه آمل تا آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع) این شهر برگزار شد.



رئیس دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل گفت: این حرکت نمادین و خودجوش به منظور بهره مندی دانشجویان و استادان از عزاداری شهدای دشت کربلا و ترویج روحیه اعتقادی درمیان آنان برگزار شد.

برگزاری عزاداری در دانشگاه آزاد قائم شهر



مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم و سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین(ع)، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر برگزار شد.

در ایام محرم همچون سالهای گذشته همراه با مردم عزادار، با سیاه پوش کردن محوطه دانشکدهها و مسجد بقیه الله اعظم (عج) برای مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) و یاران باوفایش به استقبال این ایام رفتند.



مراسم پرفیض زیارت عاشورا همچون سالهای گذشته در دهه اول ماه محرم هر صبح در نمازخانه های سه دانشکده دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر برگزارو با استقبال دانشگاهیان اعم از دانشجویان ،اساتید، کارکنان رو برو شده است.