به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس کرمان که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد درخصوص این بازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی است زیرا مس در چند هفته گذشته نشان داده تیم خوبی را جمع وجور کرده و نتاج قابل قبولی را بدست آورده است.

وی با اشاره به اینکه در این بازی مهم باید 3 امتیاز دیدار خانگی را کسب کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه بازی قبلی را برده ایم سعی داریم در این دیدار هم پیروز شده تا به جمع سه چهار تیم بالای جدول صعود کنیم. در این مدت هم از نظر بدنی بازیکنان را آماده کردیم تا 3 امتیاز را با انجام یک بازی خوب بگیریم.

وی ازغیبت پیروز قربانی و مهدی زارعی دو بازیکنش در این دیدار خبر داد و در پاسخ به این سوال که این روزها بحث انتخاب مجدد دایی و قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی مطرح است و آیا این پیشنهاد را می پذیرد، تاکید کرد: به هیچ عنوان این مسئله و پیشنهاد را قبول نمی‌کنم خوشبختانه تا به امروز هم این مسئله به من پیشنهاد نشده است.

دایی در ادامه با اشاره به اینکه باشگاه راه آهن سعی دارد آکادمی فوتبال که نامش مدرسه فوتبال نباشد را راه اندازی کند واستعدادیابی را آغاز کند، تصریح کرد: من جزو مربیانی هستم که همیشه به جوانان بها داده ام حتی زمانی که در تیم ملی بودم. هرکس با جوانان کار کند نه تنها آسیب ندیده بلکه سود می برد. البته جوانان باید کنار با تجربه ها بازی و تمرین کرده تا چیزهای جدید یاد بگیرند اما من این ریسک را می کنم و هر بازیکن جوانی که خودش را به من تحمیل کند را به بازی می‌فرستم.

وی در مورد جذب بازیکنان جدید در نیم فصل اظهار داشت: برای رفع نقاط ضعف بازیکن جدید جذب خواهیم کرد اما بازیکن چه ایرانی چه خارجی باید در تمرینات شرکت کند. من با سی دی و فیلم بازیکن نمی گیرم چون نمی خواهم اشتباه کرده و هزینه اضافه روی دست باشگاه بگذارم.

دایی اضافه کرد: به علت اینکه لیست مان پر است مجبوریم با برخی ها که قرارداد دوساله دارند ادامه دهیم اما چند نفر را کنار می گذاریم. طبق صحبت‌هایی که با مدیریت داشتم بعد از این بازی برخی نفرات نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند و قطعا بازیکن جدیدی جایگزینشان می شود.

سرمربی راه آهن در پاسخ به این سوال که انتخاب علی کریمی در این سن به عنوان یکی از گزینه های بهترین بازیکن سال آسیا منطقی است، تصریح کرد: این نشان دهنده قابلیت فردی کریمی است که در این سن و سال برای چنین عنوان مهمی انتخاب می شود. امیدوارم برای بار دوم این مقام را به دست اورد زیرا موفقیت مهمی برای فوتبال ما است. انشاء الله ایشان هرچه زودتر مصدومیت را پشت سر گذاشته و در لیگ و تیم ملی شاهد حضورش باشیم.

خبرنگار دیگری در مورد انتخاب بنگر دراین فهرست واینکه آیا بهتر از بنگر کسی نبود سوال کرد که وی اینگونه پاسخ داد: من جزو نفراتی که این بازیکنان را را انتخاب کردند نبودم و نمی دانم ملاکشان چه بوده است. به نظرم بنگر روزهای موفقی را در سپاهان و لیگ قهرمانان آسیا پشت سر گذاشت و شاید ملاک انتخاب آن بازیها باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بنگر را از لحاظ اخلاقی و رفتاری قبول داشت وانتخابش جزو بهترین های آسیا نابجا نبوده است، گفت: شاید سلیقه مربیان تیم ملی امروز انتخاب بنگر نیست اما از لحاظ فنی استحقاق این انتخاب را داشته است. به نظرم او می تواند امروز هم به فوتبال کمک کند و اگر در ایران سه دفاع وسط خوب داشته باشیم یکی از آنها بنگر است.