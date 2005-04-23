تصميم اوپك براي افزايش نفت خام تنها يك ژست سياسي است

رييس گروه پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره افزايش قيمت نفت در بازار گفت : درحال حاضر تصميمات اوپك شديدا تحت تاثير فشارهاي آمريكا است به گونه اي كه كشور آمريكا عليرغم اينكه مي داند براي تامين فراورده هاي نفتي خود با مشكل پالايشي مواجه است اما اوپك را بزرگترين مقصرمي داند .

محمد علي خطيبي اضافه كرد : امروز در افكار عمومي آمريكا نيز اوپك عامل اصلي گراني و كمبود نفت دربازارهاي دنيا محسوب مي شود به طوري كه مردم كشور آمريكا تصور مي كنند كمبود بنزين در اين كشور نيز به دليل كمبود عرضه نفت از سوي اوپك است .

وي اضافه كرد : اين درحالي است كه چاره مشكلات كشور آمريكا نفت خام نيست بلكه به قول رييس خزانه داري آمريكا مشكل آمريكا ، مشكل فراورده و پالايش است .

وي با اشاره به آمار منتشره درباره تعداد پالايشگاههاي كشور آمريكا گفت : از سال 1976 ميلادي تاكنون عليرغم اينكه هيچ پالايشگاهي در آمريكا ساخته نشده است ، تعداد پالايشگاهها نيز در سال 2003 از 319 به 132 پالايشگاه كاهش يافت .

خطيبي افزود : اين درحالي است كه عربستان نيز در مقابل فشارهاي آمريكا اعلام كرد كه حاضر است در آمريكا پالايشگاهي باظرفيت يك ميليون بشكه در روز بسازد و حتي براي گرفتن مجوزهاي لازم نيز 100 ميليون دلار بپردازد .

رييس گروه پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي در ادامه با اشاره به تصميم اوپك در اصفهان مبني برافزايش 500 هزار بشكه نفت درروز گفت : اوپك متاسفانه اين تصميم را تحت فشارهاي آمريكا اتخاذ كرده است درحالي كه بايد گفت ديگر اوپك ظرفيتي براي افزايش توليد ندارد زيرا اين كشورها درحال توليد با تمام ظرفيت خود هستند .

وي با استناد به آمار منتشره از اداره اطلاعات آمريكا گفت : براساس اين آمار ظرفيت هاي مازاد اعضاي اوپك درحال حاضر صفر است و اگر اوپك تصميمي هم اتخاذ كرده است تنها يك ژست سياسي است تا بازار به ثبات برسد .

وي در پايان پيش بيني كرد كه ملاقات امير عبدالله عربستان با بوش در روزهاي آينده نقش مهمي را در ثبات بازار داشته باشد .



