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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

امضای تفاهمنامه همکاری هیئت تنیس و آموزش و پرورش یزد/ تاکید بر استعدادیابی

امضای تفاهمنامه همکاری هیئت تنیس و آموزش و پرورش یزد/ تاکید بر استعدادیابی

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تنیس روی میز و مدیرکل تربیت بدنی آموزش و پرورش استان یزد تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس هیئت تنیس روی میز یزد در نشست مشترکی با محمدحسین رضایی، رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش و محمد کاظم رحیمی نژاد مدیرکل این اداره تفاهم نامه همکاری پیرامون گسترش همکاری، آموزش این رشته ورزشی و استعدادیابی امضا کردند.

در این نشست همچنین به برگزاری رقابتهای منسجم و مستمر در رده های پایه و استفاده از مربیان تربیت بدنی فعال و باتجربه آموزش و پرورش برای شناسایی و آموزش بازیکنان مستعد در استان های مختلف به توافق رسیدند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد در این نشست اظهار داشت: با استعداد یابی و آموزش این رشته ورزشی در سطح مدارس استان، آینده روشنی را در این رشته ورزشی پیش رو خواهیم داشت.

عزیزالله سیفی عنوان کرد: ورزش تنیس روی میز بهترین فرصت برای همه افراد است زیرا نیازی به بودجه کلان و فضا و امکانات بزرگ و حجیم ندارد و بسیار کم هزینه است.

وی تاکید کرد: آموزش این رشته‌ ورزشی به دانش‌ آموزان نیاز به اعتبارات و امکانات زیادی ندارد و با تخصیص اعتبارات کم می ‌توان بهترین امکانات این رشته‌ ورزشی را فراهم کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با بیان اینکه ورزش کردن موجب افزایش سلامت جسمی و روحی می‌شود، گفت: باید معلمان تربیت‌ بدنی چگونگی درست ورزش کردن را به دانش ‌آموزان ابتدایی آموزش دهند تا با روش های درست این رشته ورزش کنند.

محمد کاظم رحیمی نژاد افزود: در سال تحصیلی جاری دانش‌ آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش‌ تنیس روی میز را فرا خواهند گرفت و استعدادهای خود را بروز خواهند داد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در مدارس تغییر و تحول ایجاد خواهد شد ادامه داد: در زمینه تنیس روی میز می توان با حداقل ها کار کرد و در هر مدرسه می توان یک میز گذاشت و این رشته را آموزش داد.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش هم گفت: طرح‌های ورزشی در مدارس استان با قوت پیگیری و اجرا می‌شود.

محمدحسین رضایی اظهار داشت: در مدارس استان یزد فضای ورزشی به اندازه کافی وجود دارد و در بیش از 90 درصد مدارس امکانات ورزشی خوبی آماده شده است و برای تحقق این هدف به همراهی و همدلی نیاز است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و استعداد یابی عنوان کرد: با اجباری شدن ورزش تنیس در مدارس، استان‌هایی که در سطح بالاتری قرار دارند، به طور قطع رشد بهتری خواهند داشت و با این روند توان رقابت نداریم.

رضایی مسیر رشد و توسعه ورزش تنیس استان یزد را در برگزاری مسابقات در رده‌های سنی روشن و هموار اعلام کرد و خواستار برگزاری مسابقات شد.

کد مطلب 1749746

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