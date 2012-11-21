امضای تفاهمنامه همکاری هیئت تنیس و آموزش و پرورش یزد/ تاکید بر استعدادیابی

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس هیئت تنیس روی میز یزد در نشست مشترکی با محمدحسین رضایی، رئیس تربیت بدنی آموزش و پرورش و محمد کاظم رحیمی نژاد مدیرکل این اداره تفاهم نامه همکاری پیرامون گسترش همکاری، آموزش این رشته ورزشی و استعدادیابی امضا کردند .

در این نشست همچنین به برگزاری رقابتهای منسجم و مستمر در رده های پایه و استفاده از مربیان تربیت بدنی فعال و باتجربه آموزش و پرورش برای شناسایی و آموزش بازیکنان مستعد در استان های مختلف به توافق رسیدند .

رئیس هیئت تنیس روی میز استان یزد در این نشست اظهار داشت: با استعداد یابی و آموزش این رشته ورزشی در سطح مدارس استان، آینده روشنی را در این رشته ورزشی پیش رو خواهیم داشت .

عزیزالله سیفی عنوان کرد: ورزش تنیس روی میز بهترین فرصت برای همه افراد است زیرا نیازی به بودجه کلان و فضا و امکانات بزرگ و حجیم ندارد و بسیار کم هزینه است .

وی تاکید کرد: آموزش این رشته‌ ورزشی به دانش‌ آموزان نیاز به اعتبارات و امکانات زیادی ندارد و با تخصیص اعتبارات کم می ‌توان بهترین امکانات این رشته‌ ورزشی را فراهم کرد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با بیان اینکه ورزش کردن موجب افزایش سلامت جسمی و روحی می‌شود، گفت: باید معلمان تربیت‌ بدنی چگونگی درست ورزش کردن را به دانش ‌آموزان ابتدایی آموزش دهند تا با روش های درست این رشته ورزش کنند .

محمد کاظم رحیمی نژاد افزود: در سال تحصیلی جاری دانش‌ آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش‌ تنیس روی میز را فرا خواهند گرفت و استعدادهای خود را بروز خواهند داد .

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در مدارس تغییر و تحول ایجاد خواهد شد ادامه داد: در زمینه تنیس روی میز می توان با حداقل ها کار کرد و در هر مدرسه می توان یک میز گذاشت و این رشته را آموزش داد .

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش هم گفت: طرح‌های ورزشی در مدارس استان با قوت پیگیری و اجرا می‌شود .

محمدحسین رضایی اظهار داشت: در مدارس استان یزد فضای ورزشی به اندازه کافی وجود دارد و در بیش از 90 درصد مدارس امکانات ورزشی خوبی آماده شده است و برای تحقق این هدف به همراهی و همدلی نیاز است .

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و استعداد یابی عنوان کرد: با اجباری شدن ورزش تنیس در مدارس، استان‌هایی که در سطح بالاتری قرار دارند، به طور قطع رشد بهتری خواهند داشت و با این روند توان رقابت نداریم .