تقدیر جایزه جلال از «نورالدین پسر ایران» و «شرح اسم»

به گزارش خبرنگار مهر پنجمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عصر امروز چهارشنبه اول آذر آثار برتر خود را در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی معرفی کرد.

بر اساس اعلام هیئت داوران این دوره از جایزه در بخش نقد ادبی دو کتاب مولوی‌وار بر اسرار خاموش نوشته علی محمدی آسیابادی و کتاب عقل سرخ نوشته تقی پور نامداریان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش خاطرات کتاب نورالدین پسر ایران نوشته معصومه سپهری شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش مستندنگاری کتاب شرح اسم با تالیف و تدوین هدایت الله بهبودی شایسته تقدیر شد.

در بخش داستان نیز هیئت داوران کتاب حافظ 7 اثر اکبر صحرایی را شایسته تقدیر معرفی کرد.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره ادبی جلال آل احمد هم اکنون در حال برگزاری است.