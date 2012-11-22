خط بطلان بر ادعای دیگر امارات/بدهی ایران به نمایشگاه گردشگری برلین

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته جامعه تورگردانان ایران اعلام کرد که مسئولان نمایشگاه گردشگری I.T.B برلین بابت اجاره غرفه و عدم تسویه حساب متولیان گردشگری در ایران اجازه حضور دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانان را به ایران نمی دهد.

بدهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به 87 هزار یورو، تقریبا معادل 300 میلیون تومان است. جامعه تورگردانان ایران نامه ای به معاونت گردشگری نوشته و خواستار تسویه حساب با مسئولان نمایشگاه گردشگری I.T.B برلین آلمان شدند.

از سوی دیگر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیش از این به خبرنگار مهر از نبود بودجه برای تبلیغات گله کرده و گفته بود که با دست خالی برنامه برگزار می کنیم. امسال بودجه ای برای گردشگری در اختیارمان قرار نگرفته است.

محقق شدن اقتصاد یکصد میلیاردی از طریق صنایع دستی ایرانی

محمد حسین صالحی مرام، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در نشست مراسم چهارمین دوره داوری نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی "مهر اصالت 2012" که با حضور داورانی از یونسکو برگزار شد، با بیان اینکه شاهد اتفاقات و رویدادهای خوبی در سالهای نه چندان دور خواهیم بود گفت: روزی می رسد که اقتصاد بزرگ صد میلیاردی از طریق صنایع دستی ایران محقق می شود. امسال ایران میزبان این مراسم بود و با 308 اثر و کشورهای دیگر با 70 اثر در این مراسم شرکت کردند.

وی ادامه داد: از میان اثاری که به مراسم ارسال شده است، 141 هنر از رشته های صنایع دستی ایران توسط داوران برگزیده شدند و مهر اصالت دریافت کردند.

خط بطلان بر ادعای دیگر امارات

اما این هفته خبر رسید که معماری خانه های بستکیه که در استانهای حاشیه خلیج فارس قرار دارند، مستند نگاری می شوند. سالها پیش معماران ایرانی از بستک هرمزگان به امارات مهاجرت و سبک معماری شهرشان را در دبی پیاده کردند و خانه ساختند همین موضوع باعث شده است تا امارات این خانه ها را به عنوان جاذبه میراثی دبی گسترش دهد و این سبک معماری را متعلق به خود بداند.

خانه هایی را که دارای معماری بستکیه هستند را می توان در جزیره هنگام، هرمز، سیراف، لافت، بوشهر بندرعباس مشاهده کرد.

راه اندازی نخستین آژانس تخصصی گردشگری سلامت

برای اولین بار خبر رسید که نخستین دفتر خدمات مسافرتی تخصصی گردشگری سلامت در یزد راه اندازی شده است. در استانهای دیگر، دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای گردشگری سلامت برگزار می کنند نیز داشته ایم اما این آژانس به صورت تخصصی روی موضوع تورهای گردشگری فعالیت می کند به همین دلیل ضمن دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی مجوزی نیز برای این فعالیت از دانشکده علوم پزشکی یزد نیز دریافت کرده است.

این آژانس در کنار اجرای تورهای گردشگری سلامت، تورهای دیگر را نیز اجرا می کند منتها روی این موضوع به صورت تخصصی تر کار می کند.

تشکیل کمیته پیگیری تعهدات میراث فرهنگی و گردشگری در امور بین الملل

قرار است که در سازمان میراث فرهنگی تعهداتی که ایران و سایر کشورها در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داشته اند در قالب یک کمیته، پیگیری شود.

برخی از این تعهدات در مدت دولت نهم و دهم به امضا رسیده اما انجام نشده است به همین دلیل این کمیته، اجرایی شدن این تعهدات را دنبال می کند.

تعهد تبادل گردشگر بین ایران و لبنان یکی از اسناد و وعده های بود که در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی میان رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر امور خارجه لبنان به امضا رسیده بود.

نرخ بلیت پروازهای خارجی تورهای گردشگری دو برابر شد

با گران شدن بلیت پروازهای خارجی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور گفت: با تغییر نرخ تبدیل ارز از 1226 تومان به 2490 تومان قیمت بلیط هواپیما در تورهای گردشگری خارجی دو برابر شد.

اصغر توکلی گفت: تا چهارشنبه هفته پیش، دفاتر خدمات مسافرتی بلیت پروازهای خارجی را با نرخ مرجع 1226 تومان می خریدند اما با مصوبه بانک مرکزی از این به بعد بلیت پرواز برای مسافرت های خارجی با نرخ 2490 تومان فروخته می شود.

وی ادامه داد: اکنون بلیتها با نرخ جدید فروخته می شود بنابراین این سفرها برای مسافران ایرانی که قصد گردش در خارج از کشور را داشتند، مشکل تر شده است به خصوص اینکه دلار مسافرتی نیز دریافت نمی کنند.

درخواست هتلداران برای دریافت تعرفه ارزی از گردشگران خارجی

یکسان سازی نرخ هتلها که سال 86 خبر ساز شده بود و هتلداران طبق بخش نامه ای موظف شدند که با گردشگران خارجی همانند گردشگران ایرانی تعرفه اتاق را محاسبه کنند دوباره خبر ساز شد و این بار هتلداران می خواهند که مانند سالهای گذشته دوباره نرخ ارزی از گردشگران دریافت کنند.

در این باره، محمد علی فرخ مهر رئیس هیئت مدیره اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران گفت: درخواست داریم که طرح دریافت نرخ ارزی دوباره اجرایی شود چرا که این اقدام مصوبه از پیش تعیین شده ای نیز داشته است.

فرخ مهر با اعلام اینکه دریافت نرخ ارزی را از ماه آینده اجرایی می کنیم، بیان کرد: زمانی که تعرفه اتاق با مهمان خارجی به صورت ارزی محاسبه شود کمبودهای این بخش برای هتلداران جبران می شود.