تفاهم نامه همکاری بین قم و کاظمین امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قم و هیئت همراه در کاظمین گرد هم آمدند تا تفاهم نامه همکاری بین تولیت آستان مقدس امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) و شهرداری قم امضا شود.



در این پیمان و تفاهم نامه، میان دو شهر قم و کاظمین همکاری فرهنگی و مذهبی منعقد گردید و دو طرف با امضای این تفاهم نامه نسبت به توسعه روابط متقابل دو شهر اقدامات لازم را انجام دادند.



دلبری در این دیدار به مشکلات پیش روی جهان اسلام اشاره کرد و گفت: ارادت مسلمانان به اهل بیت بیانگر نقاط مشترک بین آنها است و امروزه دشمنان به ویژه آمریکا و اسرائیل این نقطه اشتراک را نشانه گرفته اند و در صدد بر هم زدن اتحاد آنها و تشدید اختلافات جزیی هستند.



وی با اشاره به اتفاقات اخیر و هجوم به مسلمانان در اقصی نقاط مختلف جهان اذعان داشت: دشمنان با اصل اسلام مخالف هستند و پیامبر و ائمه اطهار(علیهم السلام)را را بی شرمانه مورد هجمه خود قرار می‌دهند تا در این راستا توانسته باشند وحدت اسلامی را برهم زنند.



دلبری همکاریهای دو جانبه مرتبط با این تفاهم نامه را از جمله مفاد این تفاهم نامه ذکر کرد و اظهار داشت: دو طرف در زمینه شرکت مشترک در همایش ها و نمایشگاه هایی که در زمینه امور اقتصادی و فرهنگی برگزار خواهد شد همکاری می کنند.



شهردار قم با اشاره به امضای این تفاهم نامه از سوی طرفین و اعلام آمادگی همکاری های دوجانبه گفت:این قرارداد به منظور برقراری روابط متقابل به امضاء رسیده و متضمن همکاریهای فرهنگی،اجتماعی،علمی و عمرانی خواهد بود.



ایشان در ادامه در خصوص مفاد این تفاهم نامه بیان داشت:به منظور سطح ارتقاء همکاری در بخش اقتصادی میان شهرداری قم و تولیت آستانه مقدس امام موسی کاظم و امام جواد(ع)، نمایشگاه ارتقاء روابط اقتصادی بین شرکتهای سرمایه گذار انجام می شود.



دلبری در ادامه اضافه کرد: در بخش امور فرهنگی نیز نمایشگاه دو جانبه فرهنگی،اجرای برنامه های فرهنگی مشترک،برگزاری نمایشگاه های مشترک آثار هنری هنرمندان دو شهر با درون مایه راهبری معنوی انجام خواهد شد.



شهردار قم توسعه همکاری در زمینه بوم شناسی،بهداشت فردی و خدمات درمانی،توسعه ارتباطات در زمینه های اجتماعی و دیدارهای متقابل بین مدیران شهری دو شهر را از دیگر برنامه های مورد توافق و تفاهم دو طرف ایرانی و عراقی ذکر کرد و اذعان داشت:تعامل و روابط متقابل دو شهر در آینده نزدیک توسعه خوبی خواهد داشت.



وی توسعه روابط بین دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و سایر موسسات آموزشی در دو شهر به خصوص مبادله بورسیه تحصیلی،مبادله استاد و دانشجو،مبادله اطلاعات در رشته های مختلف هنری و صنایع دستی،همکاری در رشته های مختلف ورزشی بین دو شهر از طریق رسانه های محلی و ملی را از دیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر کرد.



شهردار کلانشهر قم با اشاره به توافق طرفین جهت برگزاری نشست های سالیانه مشترک اندیشمندان،پژوهشگران و اهالی فرهنگ دو شهر گفت:دیدار شهروندان دو شهر از طریق تورهای ویژه با پایین ترین قیمت ممکن و تعریف و توسعه گردشگری مشترک جزو توافقات دو طرف ایرانی و عراقی بوده است.



براساس این تفاهم نامه شهرهای قم و کاظمین در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... با یکدیگر همکاری می‌کنند.



در پایان این نشست متن تفاهم نامه همکاریهای دو جانبه میان تولیت آستان مقدس امام موسی کاظم و امام جواد در کاظمین عراق و شهرداری قم امضا شد.

