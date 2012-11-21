بازدید فرماندار ملارد از پروژه های صفادشت/ارزیابی مثبت از سطح کمی و کیفی پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بیرانوند بهمراه جمعی از مسئولان شهرستانی و مسئولان شهر صفادشت، ظهر چهارشنبه از پروژه های در دست احداث و برخی از ادارات این شهر بازدید کرد.

از جمله پروژه های در دست احداث شهر صفادشت که فرماندار ملارد از آنها بازدید بعمل آورد می توان به پروژه های درمانگاه شبانه روزی صفادشت، موزه حیات وحش، مسجد روستای کهریزک، دارالقرآن و سالنهای ورزشی حریم شهر صفادشت اشاره کرد.

بنابر این گزارش، فرماندار ملارد پس از اینکه در جریان پیشرفت فیزیکی و عمرانی این پروژه ها و مشکلات موجود بر سر راه تکمیل آنها قرار گرفت، بمنظور تسریع در روند تکمیل این پروژه ها و تامین اعتبار از طریق دستگاه های مربوطه، طی صورت جلسه ای، مشکلات موجود را به استانداری منعکس کرد و خواستار همکاری و توجه هرچه بیشتر در این زمینه شد.

همچنین این مسئول در ادامه، پیرو درخواست مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی فرمانداری، از تعدادی از کارخانجات و مجتمع های فرهنگی از جمله کارخانه فولاد سازان فرآیند، مرکز دفن زباله اختر آباد، مجتمع فرهنگی ورزشی شهید اینانلو، فرهنگسرای بعثت صفادشت و... بازدید کرد.

در این بازدید، فرماندار ملارد از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان قرار گرفت و دستورات لازم جهت رسیدگی و رفع مشکلات را صادر کرد، در زمینه مرکز دفن زباله اختر آباد نیز بمنظور کاهش آلودگی و ایجاد رضایت بیشتر برای شهروندان، طرح های تفکیک از مبدا و دفن صنعتی زباله ها مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز فردی بیرانوند بهمراه بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صفادشت، از روند فعالیت کارکنان شهرداری صفادشت بازدید بعمل آورد و سطح کمی و کیفی پروژه های در دست احداث شهر صفادشت را مثبت و مطلوب ارزیابی کرد.