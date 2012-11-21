ورزشکاران لنگرود در رشته الیت کیک بوکسینگ افتخار آفریدند

قاسم ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریاست این سبک بر عهده استاد "اردشیر داوطلب" است، افزود: با توجه به زمان اندکی که از تاسیس این سبک می گذرد توانستیم با مدیریت خوب، سبک مزبور را بطور شایانی در بین ورزشکاران معرفی کنیم و در این زمینه مسابقاتی هم که با حضور قهرمانان پرنشاط خطه سبز شمال انجام شد که بار فنی بالایی را به همراه داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با درایت و مدیریت خوب استاد داوطلب، کمک و حمایت فدراسیون در این رشته و سبک به بالاترین درجه از لحاظ کمی و کیفی دست پیدا کردیم.

رئیس هئیت ورزش های رزمی لنگرود گفت: مسابقات رشته الیت کیک بوکسینگ که با حضور 18 استان به میزبانی استان گیلان در شهرستان لاهیجان برگزار شد تیم لنگرود توانست با 10 مدال طلا و چهار مدال برنز به مقام قهرمانی کشور دست یابد.

وی در ادامه ضمن اعلام اسامی قهرمانان در مسابقات الیت کیک بوکسینگ یادآورشد: در این دوره از مسابقات نعمت پورهاشم، سید حسن موسوی، روزبه غلامپور، رضا عابدی، علیرضا نمکچیان، علی اسلام خواه، جواد پورحمزه، احمدرضا پورهاشم، علی نباتی، ابراهیم پیرمسرور مدال طلا و منوچهر عسکری، سجاد عسکری، سید حسین موسوی و امیر حسین محمدنیا موفق به کسب مدال برنز شدند.