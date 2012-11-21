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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

ترابی:

ورزشکاران لنگرود در رشته الیت کیک بوکسینگ افتخار آفریدند

ورزشکاران لنگرود در رشته الیت کیک بوکسینگ افتخار آفریدند

لنگرود - خبرگزاری مهر: رئیس هئیت ورزش های رزمی لنگرود و مربی تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی از افتخار آفرینی ورزشکاران این شهرستان در رشته الیت کیک بوکسینگ خبر داد.

 قاسم ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ریاست این سبک بر عهده استاد "اردشیر داوطلب" است، افزود: با توجه به زمان اندکی که از تاسیس این سبک می گذرد توانستیم با مدیریت خوب، سبک مزبور را بطور شایانی در بین ورزشکاران معرفی کنیم و در این زمینه مسابقاتی هم که با حضور قهرمانان پرنشاط خطه سبز شمال انجام شد که بار فنی بالایی را به همراه داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با درایت و مدیریت خوب استاد داوطلب، کمک و حمایت فدراسیون در این رشته و سبک به بالاترین درجه از لحاظ کمی و کیفی دست پیدا کردیم.

رئیس هئیت ورزش های رزمی لنگرود گفت: مسابقات رشته الیت کیک بوکسینگ که با حضور 18 استان به میزبانی استان گیلان در شهرستان لاهیجان برگزار شد تیم لنگرود توانست با 10 مدال طلا و چهار مدال برنز به مقام قهرمانی کشور دست یابد.

وی در ادامه ضمن اعلام اسامی قهرمانان در مسابقات الیت کیک بوکسینگ یادآورشد: در این دوره از مسابقات نعمت پورهاشم، سید حسن موسوی، روزبه غلامپور، رضا عابدی، علیرضا نمکچیان، علی اسلام خواه، جواد پورحمزه، احمدرضا پورهاشم، علی نباتی، ابراهیم پیرمسرور مدال طلا و منوچهر عسکری، سجاد عسکری، سید حسین موسوی و امیر حسین محمدنیا موفق به کسب مدال برنز شدند.

کد مطلب 1749757

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