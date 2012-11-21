دیکتاتوری حاصل آزادی مطلق/ برای نیل به اهداف آزادی باید آن را تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی عصر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهرود، در گفتمان دانشجویی با عنوان دین و آزادی ضمن اشاره به این که اگر آزادی به صورت مطلق باشد باعث ایجاد دیکتاتوری خواهد شد، افزود: اگر قصد این است که اهداف آزادی در جامعه ایجاد شود باید تعریف درستی از آن ارائه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: آزادی زمانی قابل تحقق است که به معیار هایی که بالاتر از آزادی هستند توجه کنیم و برای نیل به آن باید آزادی را تعریف کرد و برنامه ریزی کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در آزادی مطلق فقط دیکتاتور آزاد است که در آن یک نفر آزاد بوده و دیگران آزادی ندارند.

سوزنچی با اشاره به این که حقیقت مشخص و شناخته شده است، پس در اجرای برخی امور شناخته شده و معین نمی توان از دموکراسی استفاده کرد، ابراز داشت: به عنوان مثال قرنطینه کردن بیماران مبتلا به بیماری های واگیر امری مسلم و قطعی است و رای گیری از مردم در خصوص اجرای این امر مفهومی ندارد، این حقیقتی کاملا بدیهی است که جهت حفظ سلامت و آزادی سایر مردم باید این بیماران قرنطینه شوند.

سوزنچی در ادامه این جلسه به سوالات دانشجویان در زمینه های حجاب، چرایی ممانعت از اعتراض های جمعی در اجتماع، آزادی در اسلام و سایر ادیان، تفاوت آزادی ظاهری و آزادی فکری، محدودیت حضور زن در جامعه، تفاوت آزادی و بی حجابی، چرایی قیام مختار و نحوه متقاعد کردن افراد در خصوص وجود پروردگار پاسخ داد.

بعد از این مراسم جلسه ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه پیام نور با هدف آشنایی هرچه بیشتر مسئولین دانشگاه با دانشجویان ایثارگر و همچنین آشنایی با نیازها و مشکلات آنها تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور علی شاهینی رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شد، مسئولین بعد از شنیدن مشکلات و نیازهای این دانشجویان به بحث و بررسی پیرامون این مشکلات پرداختند.

نیاز به ایجاد دفتر مشاوره فرهنگی، تربیتی و تحصیلی برای دانشجویان ایثارگر، برگزاری کلاس های آمادگی کنکور جهت تحصیلات تکمیلی، برگزاری نشست های فرهنگی و علمی مخصوص دانشجویان ایثارگر جهت آشنایی هر چه بیشتر با همدیگر و رشد و ارتقاء سطح فرهنگی و علمی، برگزاری کلاس های فوق برنامه و آموزشی و رفع اشکال علاوه بر برنامه کلاسی دانشگاه و همچنین ارائه وسایل کمک آموزشی و نرم افزار های مختلف جهت به دانشجویان ایثار گر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن ها پرداخته شد.